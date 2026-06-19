ICC Women's T20 World Cup Points Table: वेस्टइंडीज vs स्कॉटलैंड रोमांचक मैच के बाद कैसी है पॉइंट्स टेबल; भारत नंबर-1

ICC Women's T20 World Cup 2026 Points Table:- वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। वेस्टइंडीज की यह टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है।

ICC Women's T20 World Cup 2026 Points Table:- वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड को 7 रन से हराकर आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना लगातार दूसरा मुकाबला जीता है। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने अपनी सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत की है। इससे पहले उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। वहीं स्कॉटलैंड की यह टूर्नामेंट की पहली हार है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीता था। वेस्टइंडीज ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। इंग्लैंड यहां पहले पायदान पर है। वहीं ग्रुप-ए में भारत पहले तो 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। बता दें, इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-बी वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 153 रन बोर्ड पर लगाए थे। एक समय ऐसा था जब 2 बार की चैंपियन टीम मुश्किल में थी। 85 के स्कोर पर उनकी आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। उस समय 14.3 ओवर का खेल हो गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि वेस्टइंडीज 130 रन तक ही पहुंच पाएगी। ऐसे में उन पर हार का खतरा मंडराने लगा था। मगर तब नंबर-7 पर उतरीं स्टेफनी टेलर ने 47 रनों की पारी खेल टीम को 150 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने अपनी पारी में 19 गेंदों का सामना किया, जिसमें 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए।

154 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को कड़ी टक्कर दी। निर्धारित 20 ओवर में वह 146 रन तक पहुंच पाए। वह वेस्टइंडीज के स्कोर से 7 रन पीछे रह गए। स्कॉटलैंड की शुरुआत अच्छी रही थी, ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े थे। मगर जैसे ही पहला विकेट गिरा तो स्कॉटलैंड लड़खड़ा गया। दो ओवर के अंदर स्कॉटलैंड का स्कोर 51/0 से 58/4 हो गया। 74 रन पर आधी टीम पवेलियन में थी। डार्सी कार्टर ने 59 रनों की पारी खेली।

ऐल्सा लिस्टर ने नीचे आकर जरूर 33 रन बनाए, मगर वह टीम को नहीं जिता पाईं।

पोजिशन टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट टाई नेट रन रेट पॉइंट्स 1 इंग्लैंड 2 2 0 0 0 2.763 4 2 वेस्टइंडीज 2 2 0 0 0 +0.233 4 3 स्कॉटलैंड 2 1 1 0 0 +0.825 2 4 श्रीलंका 2 1 1 0 0 -2.04 2 5 न्यूजीलैंड 2 0 2 0 0 -0.2 0 6 आयरलैंड 2 0 2 0 0 -1.492 0

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-ए ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में भारत पहले पायदान पर बना हुआ है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले दोनों मुकाबले जीते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। भारत बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से पहले पायदान पर है। ग्रुप-ए में अब मुश्किल मुकाबले खेले जाएंगे, जिस वजह से पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मच सकती है।