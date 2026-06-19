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ICC Women's T20 World Cup Points Table: वेस्टइंडीज vs स्कॉटलैंड रोमांचक मैच के बाद कैसी है पॉइंट्स टेबल; भारत नंबर-1

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ICC Women's T20 World Cup 2026 Points Table:- वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। वेस्टइंडीज की यह टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है।

ICC Women's T20 World Cup Points Table: वेस्टइंडीज vs स्कॉटलैंड रोमांचक मैच के बाद कैसी है पॉइंट्स टेबल; भारत नंबर-1

ICC Women's T20 World Cup 2026 Points Table:- वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड को 7 रन से हराकर आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना लगातार दूसरा मुकाबला जीता है। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने अपनी सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत की है। इससे पहले उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। वहीं स्कॉटलैंड की यह टूर्नामेंट की पहली हार है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीता था। वेस्टइंडीज ग्रुप-बी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। इंग्लैंड यहां पहले पायदान पर है। वहीं ग्रुप-ए में भारत पहले तो 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। बता दें, इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-बी

वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 153 रन बोर्ड पर लगाए थे। एक समय ऐसा था जब 2 बार की चैंपियन टीम मुश्किल में थी। 85 के स्कोर पर उनकी आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। उस समय 14.3 ओवर का खेल हो गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि वेस्टइंडीज 130 रन तक ही पहुंच पाएगी। ऐसे में उन पर हार का खतरा मंडराने लगा था। मगर तब नंबर-7 पर उतरीं स्टेफनी टेलर ने 47 रनों की पारी खेल टीम को 150 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने अपनी पारी में 19 गेंदों का सामना किया, जिसमें 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए।

154 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को कड़ी टक्कर दी। निर्धारित 20 ओवर में वह 146 रन तक पहुंच पाए। वह वेस्टइंडीज के स्कोर से 7 रन पीछे रह गए। स्कॉटलैंड की शुरुआत अच्छी रही थी, ओपनर्स ने पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े थे। मगर जैसे ही पहला विकेट गिरा तो स्कॉटलैंड लड़खड़ा गया। दो ओवर के अंदर स्कॉटलैंड का स्कोर 51/0 से 58/4 हो गया। 74 रन पर आधी टीम पवेलियन में थी। डार्सी कार्टर ने 59 रनों की पारी खेली।

ऐल्सा लिस्टर ने नीचे आकर जरूर 33 रन बनाए, मगर वह टीम को नहीं जिता पाईं।

पोजिशनटीममैचजीतहारनो रिजल्टटाईनेट रन रेटपॉइंट्स
1इंग्लैंड220002.7634
2वेस्टइंडीज22000+0.2334
3स्कॉटलैंड21100+0.8252
4श्रीलंका21100-2.042
5न्यूजीलैंड20200-0.20
6आयरलैंड20200-1.4920

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-ए

ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में भारत पहले पायदान पर बना हुआ है। टीम इंडिया ने अभी तक खेले दोनों मुकाबले जीते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। भारत बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से पहले पायदान पर है। ग्रुप-ए में अब मुश्किल मुकाबले खेले जाएंगे, जिस वजह से पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मच सकती है।

पोजिशनटीममैचजीतहारनो रिजल्टटाईनेट रन रेटपॉइंट्स
1भारत220003.9754
2ऑस्ट्रेलिया220003.8754
3साउथ अफ्रीका21100-1.0972
4बांग्लादेश21100-1.792
5पाकिस्तान20200-2.2630
6नीदरलैंड्स20200-2.6110
Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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