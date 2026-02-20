ICC का वो फैसला, जो T20 World Cup 2026 में लीग फेज की टेबल टॉपर्स पर पड़ने वाला है भारी
ICC का एक फैसला T20 World Cup 2026 की टेबल टॉपर्स को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि दो टीमें आगे नहीं जा पाएंगी। इसके पीछे का कारण ये है कि हर ग्रुप से दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, लेकिन सारे टेबल टॉपर्स एक ग्रुप में हैं।
T20 World Cup 2026 के शेड्यूल का ऐलान जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने किया था तो उस समय एक और घोषणा आईसीसी की ओर से की गई थी। आईसीसी ने 8 टीमों को प्री-सीडिंग दी थी कि कौन सी टीम कब और कहां अपना सुपर 8 का मुकाबला खेलेगी। उन 8 में से 7 टीमों ने टूर्नामेंट के सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि एक टीम को ऑस्ट्रेलिया की जगह सीडिंग मिली है, जो कि पहले से ही आईसीसी ने तय किया हुआ था। हालांकि, इसका नुकसान लीग फेज की टेबल टॉपर्स को होने वाला है।
दरअसल, टी20 विश्व कप 2026 के लीग फेज में चार ग्रुप बनाए गए थे। हैरानी की बात ये है कि सुपर 8 में इन चारों ग्रुप की टेबल टॉपर्स की भिड़ंत होने वाली है। पहली बार ऐसा था कि सुपर 8 की सभी टीमों को सीडिंग यानी वरीयता दे दी गई थी। अब ये टेबल टॉपर्स एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, जिनमें से सिर्फ दो ही टीमें सेमीफाइनल में खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा हर ग्रुप की दूसरे-दूसरे नंबर की टीम ग्रुप 2 में है, जिसमें से भी दो टीमों को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। सुपर 8 के ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी।
ये भी पढ़ेंः आप वैभव सूर्यवंशी की तरह खेल सकते हैं, लेकिन…भारत के सुपर-8 मैच से पहले अश्विन ने क्यों कही ये बात?
ग्रुप ए से भारत, ग्रुप बी से जिम्बाब्वे, ग्रुप सी से वेस्टइंडीज और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका ने लीग फेज में टेबल टॉप किया, लेकिन चारों टीमें एक ग्रुप में हैं, जो अब ग्रुप ऑफ डेथ बन गया है, क्योंकि दो ही टीमें आगे जा सकेंगी, जो कि एक तरह से नाइंसाफी है, क्योंकि अगर दोनों ग्रुप में दो-दो टेबल टॉपर होतीं तो उनके पास भी सेमीफाइनल में जाने का मौका होता और ऐसा भी हो सकता था कि ग्रुप फेज को टॉप करने वाली सभी टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जातीं, लेकिन आईसीसी के एक फैसले ने पूरा समीकरण बदल दिया है।
ग्रुप ए से पाकिस्तान, ग्रुप बी से श्रीलंका, ग्रुप सी से इंग्लैंड और ग्रुप डी से न्यूजीलैंड की टीम दूसरे स्थान पर रही है। हैरानी की बात ये है कि ग्रुप फेज में सभी टीमें कम से कम एक-एक मैच हारी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सेमीफाइनल तक जाने का पूरा मौका मिलेगा। आमतौर पर होता ये था कि चार ग्रुप की दो टेबल टॉपर एक ग्रुप में होती थीं और दूसरे ग्रुप में अन्य दो ग्रुप की टेबल टॉपर होती थीं। दो-दो टीमें दूसरे-दूसरे नंबर वाली दोनों ग्रुप में होती थीं, लेकिन दो देशों में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में आईसीसी को प्री-सीडिंग देनी पड़ी।
प्री-सीडिंग की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम को श्रीलंका में मैच खेलने थे। ऐसे में सीडिंग की व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी वजह ये रही कि लॉजिस्टिक अच्छी तरह रहे और तीसरा ये कि जो ट्रेवलिंग मीडिया या फैंस हैं, वह पहले से टिकट खरीद लें और अपने आने-जाने की व्यवस्था कर लें। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने प्री-सीडिंग रखी, जिसका नुकसान टेबल टॉपर्स को होने वाला है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।