T20 World Cup 2026 में अब भगवान भरोसे ऑस्ट्रेलिया... कप्तान मिचेल मार्श ने बयां किया हार का दर्द
T20 World Cup 2026 के ग्रुप फेज के अपने तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी हार मिली। एक जीत और एक मैच बाकी होने की वजह से टीम अभी जीवित है, लेकिन अब दूसरी टीमों के नतीजों पर जिंदा है। टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है।
ऑस्ट्रेलिया की टीम को T20 World Cup 2026 के ग्रुप फेज में दूसरे मैच में हार मिली और इस वजह से टीम के आगे जाने के मौके काफी हद तक खत्म हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को अपने दूसरे मैच में हार मिली। इससे पहले टीम जिम्बाब्वे से भी मुकाबला हार गई थी। हालांकि, आयरलैंड को उन्होंने अपने पहले मैच में हरा दिया था। श्रीलंका के खिलाफ मिली हार का कारण उन्होंने बताया कि टीम अच्छी शुरुआत को भुना नहीं पाए। श्रीलंका को 182 रनों का टारगेट मिला था, जिसे 18 ओवर में ही मेजबान टीम ने हासिल कर लिया।
मिचेल मार्श ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "खैर, मुझे लगा कि यह एक कॉम्पिटिटिव टोटल था। इसमें कोई शक नहीं कि हमने जो शुरुआत की थी, उसके बाद शायद हम कुछ रन पीछे रह गए। यह निराशाजनक बात है, लेकिन श्रीलंका ने अच्छा खेला, उन्होंने आज रात हमें हरा दिया। (उस शानदार शुरुआत के बाद, आपको क्या लगता है कि आपको कितने रन बनाने चाहिए थे?) मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि हम अपने बेस्ट पर बड़े स्कोर बना सकते हैं और हम बस बैक-एंड में थोड़ा रास्ता भटक गए। पार्टनरशिप नहीं कर सके और श्रीलंका ने अपनी पारी के बैक-एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की।"
कप्तान ने आगे कहा, "शुरुआत में, हमें पता था कि हम कुछ रन पीछे रह गए। जैसा कि मैंने कहा, हमारी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन हां, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है कि श्रीलंका ने हमें हरा दिया। (अब आप एक अनजान स्थिति में हैं, आप लड़कों से क्या कहेंगे?) हां, यह एक बहुत ही बुरा ग्रुप लग रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से यह बना है, उससे हम अब भगवान के भरोसे हैं, लेकिन हां, देखो, अभी ड्रेसिंग रूम में बहुत इमोशन हैं। हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए हैं और इसलिए, हम जिम्बाब्वे-आयरलैंड का गेम देखते हैं और उम्मीद करते हैं.... लेकिन हां, हम इस समय निराश जरूर हैं।"
पथुम निसांका की नाबाद शतकीय पारी से श्रीलंका ने टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप बी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 12 गेंद शेष रहते आठ विकेट से हराकर सुपर आठ में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर आउट करने के बाद श्रीलंका ने 18 ओवर में दो विकेट पर 184 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। श्रीलंका के लिए सलामी बल्लेबाज निसांका ने 52 गेंद में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली। कुसल मेंडिस ने 38 गेंद में 51 रन का योगदान दिया।
