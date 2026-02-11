T20 World Cup Points Table: पाकिस्तान ने भारत से छीना नंबर-1 का ताज, न्यूजीलैंड ने काटा गदर
ICC T20 World Cup Updated Points Table: पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ 32 रनों से जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 का ताज हासिल कर लिया है। सलमान आगा की टीम ने भारत को पछाड़ दिया है।
ICC T20 World Cup Updated Points Table: सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मंगलवार 10 फरवरी को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 12वें मुकाबले में यूएसए को 32 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई। पाकिस्तान की यह टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत है, इस जीत के साथ वह ग्रुप-ए में भारत से नंबर-1 का ताज छीनने में कामयाब रहा। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स को धूल चटाई थी। वहीं टीम इंडिया ने अभी एकमात्र जीत यूएसए के खिलाफ दर्ज की है। भारत का अगला मैच नामीबिया से 12 फरवरी को है।
वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने गदर काटा। यूएई के खिलाफ बिना कोई विकेट खोए 174 रनों का टारगेट चेज कर उन्होंने इतिहास रचा। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की 10 विकेट से पहली जीत है। आईए एक नजर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल
पाकिस्तान ने जरूर लगातार दूसरा मैच जीतकर टीम इंडिया से पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 का ताज छीन लिया है, मगर नेट रन रेट के मामले में वह अभी भी पीछे हैं। भारत अपना दूसरे मुकाबले में 12 फरवरी को नामीबिया को हराकर एक बार फिर नंबर-1 की गद्दी अपने नाम कर सकता है।
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|0
|0
|+0.932
|4
|2
|भारत
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.450
|2
|3
|नीदरलैंड्स
|2
|1
|1
|0
|0
|+0.356
|2
|4
|नामीबिया
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.033
|0
|5
|यूएसए
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.525
|0
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|जिम्बाब्वे
|1
|1
|0
|0
|0
|+2.702
|2
|2
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.000
|2
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|आयरलैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.000
|0
|5
|ओमान
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.702
|0
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|0
|0
|+1.750
|2
|2
|स्कॉटलैंड
|2
|1
|1
|0
|0
|+0.950
|2
|3
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|0
|0
|+0.200
|2
|4
|नेपाल
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.200
|0
|5
|इटली
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.650
|0
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|टाई
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|न्यूजीलैंड
|2
|2
|0
|0
|0
|+1.919
|4
|2
|साउथ अफ्रीका
|1
|1
|0
|0
|0
|+2.850
|2
|3
|अफगानिस्तान
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.162
|0
|4
|यूएई
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.763
|0
|5
|कनाडा
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.850
|0
आज यानी 11 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप के तीन मैच इस प्रकार है-
पहला मैच- 11 बजे से साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान
दूसरा मैच- 3 बजे से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड
तीसरा मैच- 7 बजे से वेस्टइंडीज वर्सेस इंग्लैंड
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें