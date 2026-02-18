होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर बुलंदी पर जिम्बाब्वे का हौसला, क्या श्रीलंका को चौंकाएगा?

Feb 18, 2026 04:29 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

पहले ही सुपर आठ में जगह बना चुकी श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें गुरुवार को कोलंबो में जब टी20 विश्व कप के मैच में आमने-सामने होंगी तो उनका लक्ष्य ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करना होगा।

ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर बुलंदी पर जिम्बाब्वे का हौसला, क्या श्रीलंका को चौंकाएगा?

पहले ही सुपर आठ में जगह बना चुकी श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें गुरुवार को कोलंबो में जब टी20 विश्व कप के मैच में आमने-सामने होंगी तो उनका लक्ष्य ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करना होगा।

श्रीलंका ने स्थानीय परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए ओमान और आयरलैंड को हराया और फिर ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर खुद को खिताब के एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया है।

ये भी पढ़ें:जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में एंट्री मारकर रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया T20 WC से बाहर

दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया पर अपनी अप्रत्याशित जीत और खराब मौसम की बदौलत पहली बार सुपर आठ में जगह पक्की कर ली। आयरलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था जिससे उसे एक अंक मिला। इससे ऑस्ट्रेलिया की आगे बढ़ने की उम्मीद पर पानी फिर गया।

दासुन शनाका की अगुआई वाली श्रीलंका की टीम सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने के बावजूद किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी। वह अपनी जीत की लय को बनाए रखने और ग्रुप में शीर्ष पर रहने का लक्ष्य रखेगी।

ये भी पढ़ें:T20 WC: जिम्बाब्वे ने सुपर-8 राउंड में बनाई जगह, आयरलैंड मैच बारिश में धुला

सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका की फॉर्म में वापसी से श्रीलंका की स्थिति मजबूत बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर श्रीलंका की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उनके अलावा कुसल मेंडिस ने अर्धशतक लगाया था और टीम इन दोनों बल्लेबाजों से अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद करेगी।

श्रीलंका की बल्लीबाजी क्रम में सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा कमजोर कड़ी बनकर उभरे हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सिर्फ एक रन बनाया। इस तरह से उनकी खराब फॉर्म का सिलसिला जारी रहा जो पिछले साल पाकिस्तान में टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला से चल रहा है।

श्रीलंका गेंदबाजी में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज दुशमंथा चमीरा पर निर्भर रहेगा, जो धीमी पिचों में भी तेज गति से गेंदबाजी करने में सफल रहे हैं। एक अन्य तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना भले ही सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वह अपनी अनूठी गेंदबाजी शैली से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:श्रीलंका की सुपर-8 से पहले मुश्किलें बढ़ी, तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को लगी चोट

परंपरागत रूप से स्पिन गेंदबाजी में मजबूत मानी जाने वाली इस टीम के पास दुशान हेमंथा के रूप में एक पूरी तरह से फिट लेग स्पिनर है। उनके अलावा महीश तीक्षाना हैं जो तेज गेंदबाजों को भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे।

जिम्बाब्वे के लिए श्रीलंका के घरेलू मैदान पर उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना कठिन होगा, लेकिन सुपर आठ के लिए क्वालीफाई करने के बाद उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए।

जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था जिसके बाद उसके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा।

सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने ऑस्ट्रेलिया और ओमान के खिलाफ क्रमशः 64 और 48 रन की नाबाद पारियां खेली हैं। तादिवानाशे मारुमानी, रयान बर्ल और सिकंदर रजा के रूप में उसके पास अच्छे बल्लेबाज हैं।

गेंदबाजी की बात करें तो अनुभवी तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार विकेट लिए थे जिससे जिम्बाब्वे एक खतरनाक ऑलराउंड टीम बन गई है।

टीम इस प्रकार हैं:

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), चरिथ असलांका, दुशमंथा चमीरा, दुशान हेमंथा, जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, पथुम निसांका, मथीशा पथिराना, कुसल परेरा, प्रमोद मदुशन, पवन रथनायके, महीश तीक्षाना, डुनिथ वेललागे।

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा।

समय: मैच दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;