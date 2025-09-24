ICC ने यूएसए क्रिकेट को किया सस्पेंड! सामने आई ये वजह

आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। आईसीसी ने कहा कि यह निर्णय पिछले एक साल में मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद लिया गया है।

यह निर्णय लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के माध्यम से ओलंपिक कैलेंडर में क्रिकेट की वापसी से पहले लिया गया लेकिन आईसीसी ने अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों को अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लेने और इस भव्य आयोजन की तैयारी करने की अनुमति दी है।

आईसीसी ने कहा, ‘‘आईसीसी बोर्ड द्वारा अपनी बैठक के दौरान लिया गया यह निर्णय आईसीसी के संविधान के तहत आईसीसी सदस्य के रूप में यूएसए क्रिकेट द्वारा अपने दायित्वों के बार-बार और निरंतर उल्लंघन पर आधारित है।’’