ICC ने यूएसए क्रिकेट को किया सस्पेंड! सामने आई ये वजह

आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। आईसीसी ने कहा कि यह निर्णय पिछले एक साल में मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद लिया गया है।

Wed, 24 Sep 2025 07:17 AM
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। आईसीसी ने कहा कि यह निर्णय पिछले एक साल में मामलों की गहन समीक्षा और प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के बाद लिया गया है।एक मीडिया बयान में आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट पर आईसीसी सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के बार-बार और निरंतर उल्लंघन का आरोप लगाया।

यह निर्णय लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के माध्यम से ओलंपिक कैलेंडर में क्रिकेट की वापसी से पहले लिया गया लेकिन आईसीसी ने अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों को अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लेने और इस भव्य आयोजन की तैयारी करने की अनुमति दी है।

आईसीसी ने कहा, ‘‘आईसीसी बोर्ड द्वारा अपनी बैठक के दौरान लिया गया यह निर्णय आईसीसी के संविधान के तहत आईसीसी सदस्य के रूप में यूएसए क्रिकेट द्वारा अपने दायित्वों के बार-बार और निरंतर उल्लंघन पर आधारित है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘इनमें कार्यात्मक शासन संरचना को लागू करने में विफलता, संयुक्त राज्य ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (यूएसओपीसी) के साथ राष्ट्रीय शासी निकाय का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की कमी और संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।’’

