ICC ने क्रिकेट कनाडा को लगाया करोड़ों का फटका, इस वजह से रोक दी है फंडिंग
ICC ने गवर्नेंस से जुड़े मामलों की वजह से क्रिकेट कनाडा को मिलने वाली फंडिंग रोक दी है। क्रिकेट कनाडा को आईसीसी ने हाल ही में बताया था और अगले छह महीनों तक उसे मिलने वाली फंडिंग पर रोक लग सकती है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने कनाडा क्रिकेट बोर्ड को एक तगड़ा झटका दिया है। आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा की फंडिंग को रोक दिया है। इसके पीछे का कारण शासन-संबंधी मुद्दे हैं, जिन्हें सुलझाया नहीं गया है। क्रिकेट कनाडा को इस हफ़्ते की शुरुआत में ही आईसीसी ने बता दिया था कि अगले छह महीनों तक उसे मिलने वाली फंडिंग पर रोक लग सकती है। आईसीसी ने बिना देरी किए यह ऐक्शन अब क्रिकेट कनाडा के खिलाफ ले लिया है।
ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो फंडिंग सस्पेंशन से हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम समेत किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह क्रिकेट कनाडा के लिए एक बड़ा झटका जरूर साबित होगा, जो एक एसोसिएट मेंबर के तौर पर ICC डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। साल 2024 के आखिर के लिए इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चला कि ICC से होने वाली इनकम बोर्ड की कुल इनकम का 63 फीसदी हिस्सा थी। कनाडाई $5.7 मिलियन डॉलर के कुल रेवेन्यू में से $3.6 मिलियन कनाडाई डॉलर उन्हें आईसीसी से मिलते थे। करीब 25 करोड़ रुपये क्रिकेट कनाडा को आईसीसी से फंडिंग के रूप में मिलते थे।
गवर्नेंस में नाकामियों की जानकारी अभी सामने नहीं हैं। हालांकि, कनाडा में फिफ्थ एस्टेट, एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम, ने "ICC पॉलिसीज के उल्लंघन की रिपोर्ट की है, जिसमें क्रिकेट कनाडा के गवर्नेंस और फाइनेंशियल ओवरसाइट की कमी पर चिंताएं शामिल हैं।" वैसे भी क्रिकेट कनाडा के साथ बीते कुछ समय में मैदान के अंदर और बाहर उथल-पुथल देखने को मिली है। इसी साल भारत और श्रीलंका में हुए T20 वर्ल्ड कप में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ कनाडा के मैच की जांच भी ICC की एंटी-करप्शन और इंटीग्रिटी यूनिट कर रही है।
इतना ही नहीं, एक खिलाड़ी पर भी मैच फिक्सिंग का आरोप है, जिसको लेकर जांच जारी है। इसके साथ-साथ खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भी अनियमितता बताई गई है, जहां बोर्ड के दबाव की वजह से सिलेक्टर्स या कोच को कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना पड़ता है। कनाडा क्रिकेट बोर्ड में प्रशासन में भी बदलाव देखने को मिला है, जो एक बड़ा मुद्दा बना था। क्रिकेट कनाडा पर आईसीसी की काफी समय से नजर थी और अब ऐक्शन लेना आईसीसी ने शुरू कर दिया है। अप्रैल में अरविंदर खोसा को अंतरिम बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया है। 9 सदस्यीय समिति को वे लीड कर रहे हैं। अमजद बाजवा उनसे पहले बोर्ड प्रमुख थे। आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा से जुड़े मामले पर कोई जानकारी नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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