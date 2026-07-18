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ICC ने ODI वर्ल्ड कप 2027 से पहले क्वालिफिकेशन का रास्ता बदला, जानें कैसा है बदला हुआ मॉडल

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2027 ODI वर्ल्ड कप क्वालीफायर काफी अहम होगा, जिसमें जीतने वाली टीम को अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के मेन ग्रुप स्टेज में सीधे एंट्री मिलेगी, और ICC के बदले हुए फॉर्मेट के तहत उसे शुरुआती सुपर सीरीज राउंड से बचना होगा।

ICC ने ODI वर्ल्ड कप 2027 से पहले क्वालिफिकेशन का रास्ता बदला, जानें कैसा है बदला हुआ मॉडल

2027 ODI वर्ल्ड कप क्वालीफायर काफी अहम होगा, जिसमें जीतने वाली टीम को अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के मेन ग्रुप स्टेज में सीधे एंट्री मिलेगी, और ICC के बदले हुए फॉर्मेट के तहत उसे शुरुआती सुपर सीरीज राउंड से बचना होगा। ICC ने सोमवार को 2027 ODI वर्ल्ड कप फॉर्मेट में बड़े बदलावों की घोषणा की, जो 2021 में मंजूर स्ट्रक्चर को बदल देगा। बदले हुए फॉर्मेट में मेन टूर्नामेंट की टीमें 14 से घटकर 12 हो गई हैं, जिसमें दो ग्रुप होंगे और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल से पहले सुपर सेवन स्टेज होगा, जबकि पहले दो-ग्रुप और सुपर सिक्स फॉर्मेट था। इस बड़े बदलाव से वर्ल्ड कप क्वालीफायर से टॉप चार टीमों के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता भी बदल गया है।

ओरिजिनल फॉर्मेट के तहत, क्वालीफाइंग टीमों को सात-सात के दो ग्रुप में बांटा जाता था, जिससे उन्हें टॉप रैंक वाली टीमों के खिलाफ ज्यादा मैच खेलने का मौका मिलता। हालांकि, बदले हुए मॉडल के तहत, सितंबर 2026 के आखिर में ODI रैंकिंग में टॉप आठ टीमें, को-होस्ट साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ, वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई कर लेंगी। तीसरे को-होस्ट नामीबिया को ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा और उसे क्वालिफाइंग पाथवे से अपनी जगह बनानी होगी।

क्वालिफायर जीतने वाली टीम को वर्ल्ड कप के मेन स्टेज में 11वीं डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों को दो मैचों की सुपर सीरीज खेलनी होगी, जिसमें सिर्फ जीतने वाली टीम ही आगे बढ़ेगी। बाकी टीमें सिर्फ दो मैच खेलकर बाहर हो जाएंगी।

2027 के ODI वर्ल्ड कप में पहली बार होने वाले सुपर सेवन स्टेज में, छह के दो ग्रुप में से हर एक से टॉप तीन टीमें होंगी, साथ ही दोनों ग्रुप में अगली सबसे अच्छी रैंक वाली टीम भी होगी। सात टीमें एक ही राउंड-रॉबिन में खेलेंगी, जिसमें 21 मैच होंगे, और टॉप चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

नॉकआउट स्टेज में पहले नंबर पर रहने वाली टीम का मुकाबला चौथे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम का मुकाबला तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा, जिसमें जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी।

2027 ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 10 टीमें होंगी: ODI रैंकिंग में सबसे कम रैंक वाली दो फुल मेंबर (साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर, जो रैंकिंग की परवाह किए बिना होस्ट के तौर पर ऑटोमैटिक क्वालिफायर हो जाती हैं), क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की टॉप चार टीमें, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ से आगे बढ़ने वाली चार टीमें।

क्वालिफायर प्लेऑफ में आठ टीमें हिस्सा लेंगी -लीग 2 की सबसे नीचे की चार टीमें और चैलेंज लीग की टॉप चार टीमें। हालांकि टूर्नामेंट का फॉर्मेट अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन टॉप चार फिनिशर ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आगे बढ़ेंगी।

चैलेंज लीग क्वालिफिकेशन पाथवे का तीसरा टियर है और इसमें 12 टीमें हैं जिन्हें छह-छह के दो ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप साइकिल के दौरान तीन राउंड-रॉबिन टूर्नामेंट खेलेगा, जिसमें हर ग्रुप की टॉप दो टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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