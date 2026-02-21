ICC के खजाने पर किन देशों का कब्जा है? नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड के सदस्य ने खोल दी पोल
आईसीसी का राजस्व मॉडल एसोसिएट देशों के लिए प्रतिकूल है। ये दावा किया है नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड के सदस्य राशिद शाह ने। नीदरलैंड की टीम टी20 विश्व कप में खेली थी, जो सुपर 8 से पहले ही बाहर हो गई।
नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड के सदस्य राशिद शाह ने बड़ा हमला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी पर बोला है। राशिद शाह का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मौजूदा रेवेन्यू मॉडल एसोसिएट देशों के प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें अधिकांश हिस्सा टेस्ट खेलने वाले देशों को दिया जाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा पैसा भारत को मिलता है। नीदरलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भी हिस्सा थी। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और नामीबिया से उन्हें मैच खेलने को मिला, जिसमें से उन्होंने नामीबिया को हराया।
वर्ष 2024 से 2027 तक के चक्र में आईसीसी के राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत यानी अनुमानित 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष भारत को मिलेगा। आईसीसी अपने राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से हासिल करता है, जिसमें मीडिया अधिकार प्रमुख हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि भारत ही क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट है।
हालांकि, राशिद शाह ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की उपलब्धियों और वैश्विक स्तर पर उसके योगदान की प्रशंसा की। वर्ष 2024 से 2027 तक के चक्र में अनुमानित 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक आय में से लगभग 533 मिलियन अमेरिकी डॉलर 12 पूर्ण सदस्यों को, जबकि लगभग 67 मिलियन अमेरिकी डॉलर एसोसिएट देशों को मिलेंगे।
नीदरलैंड जाने से पहले जम्मू कश्मीर में क्रिकेट खेल चुके राशिद शाह ने पीटीआई से कहा कि आईसीसी का राजस्व मॉडल एसोसिएट देशों में इस खेल के विकास में खास मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, ''हम आईसीसी के एसोसिएट सदस्य देश हैं। हमें अक्सर बड़े देशों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। आईसीसी का व्यावसायिक मॉडल हमारे लिए प्रतिकूल है। हमें वहां से धनराशि का एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है।''
राशिद शाह ने आगे दावा किया, ''हमें वित्तीय संसाधन जुटाने और क्रिकेट के विकास को गति देने के लिए अपने खुद के मॉडल तैयार करने होंगे। भारत में विश्व कप खेलना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अहमदाबाद में 70000 दर्शकों के सामने खेलना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी।''
