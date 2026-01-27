अब बांग्लादेश को ये राहत देने पर काम कर रहा ICC, भारत में टी20 वर्ल्ड कप को लेकर दिखाए थे नखरे

संक्षेप: बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर नखरे दिखाए थे। हालांकि, आईसीसी बांग्लादेशी पत्रकारों के टी20 वर्ल्ड कप कवर करने के लिए फिर आवेदन प्रक्रिया पर काम कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 कवर करने की इच्छा रखने वाले बांग्लादेश के पत्रकारों के लिए ‘मीडिया एक्रिडिटेशन’ पर फिर से काम कर रहा है। बांग्लादेश ने पड़ोसी देश में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था। आईसीसी आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश के कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि उनके ‘एक्रिडिटेशन’ (मान्यता) अनुरोध को विश्व संस्था ने खारिज कर दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

80-90 पत्रकारों ने अनुरोध किया आईसीसी सूत्रों ने पीटीआई से कहा, ‘‘प्रक्रिया पर फिर से काम किया जा रहा है क्योंकि अनुरोध की संख्या और कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। ‘एक्रिडिटेशन’ सूची उसी हिसाब से तैयार की जा रही हैं।’’ बांग्लादेश के लगभग 80-90 पत्रकारों ने मीडिया एक्रिडिटेशन के लिए अनुरोध किया था और सूत्रों ने कहा कि भले ही उनकी टीम आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही होती, तब भी सभी के अनुरोध को पूरा नहीं किया जा सकता था। सूत्रों ने आगे कहा, ‘‘अगर आप देश के कोटे के हिसाब से देखें तो आप 40 से ज्यादा को अनुमति नहीं दे सकते। आईसीसी घरेलू बोर्ड की सिफारिशों के हिसाब से चलता है और उसी के अनुसार आवेदन पर फैसला लेता है।’’

'यह अंदरूनी और गोपनीय मामला' ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के मीडिया समिति चेयरमैन अमजद हुसैन ने कहा कि उन्होंने इस मामले को आईसीसी के समक्ष उठाया है। उन्होंने ढाका में पत्रकारों से कहा, ‘‘यह फैसला कल ही आया और हमने जानने की कोशिश की है। स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह एक अंदरूनी और गोपनीय मामला है, लेकिन संक्षेप में कहें तो हम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों किया गया।’’ पता चला है कि बांग्लादेशी मीडिया के सदस्यों को एक्रिडिटेशन के लिए फिर से फॉर्म भरना होगा और उनके आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा।