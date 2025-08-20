ICC ने रोहित और विराट को वनडे रैंकिंग से हटाया, टॉप-5 तो छोड़िए टॉप-100 में भी नहीं; भड़क उठे फैंस
रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम कुछ देर के लिए आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग से हट गया। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित और स्टार बल्लेबाज विराट टॉप-100 में भी नहीं दिखे, जिसके बाद क्रिकेट फैंस भड़क उठे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा बुधवार (20 अगस्त) को जारी की गई ताजा वनडे प्लेयर रैंकिंग ने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल, भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम बल्लेबाजों की सूची से हटा दिया गया। दोनों पिछले हफ्ते जारी की गई रैंकिंग में टॉप-5 में शामिल थे। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित 756 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर थे। विराट (736 अंक) चौथे नंबर पर मौजूद थे। हालांकि, दोनों ताजा रैंकिंग में कुछ देर के लिए टॉप-5 तो छोड़िए बल्लेबाजों की टॉप-100 रैकिंग में भी नहीं दिखे। ऐसा तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ। बता दें कि रोहित और विराट ने आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में खेला था, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था।
रोहित और विराट टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। दोनों अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित और विराट का नाम रैंकिंग से हटने पर क्रिकेट फैंस भड़क उठे थे। एक यूजर ने सवाल पूछा, ''रोहित शर्मा और विराट कोहली को आईसीसी वनडे रैंकिंग से क्यों हटाया गया?'' दूसरे ने कहा, ''टॉप-10 वनडे रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं हैं। केवल इन दोनों के नाम गायब हैं। आखिर यह चल क्या रहा है?'' अन्य ने कहा, ''रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम आईसीसी वनडे रैंकिंग से हटा दिया गया है। आईसीसी ऐसा क्यों किया?'' फैंस की नाराजगी के बाद आईसीसी ने रैंकिंग में गड़बड़ी को दुरुस्त किया। अब दोनों बल्लेबाजों के नाम सूची में दिख रहे हैं। रोहित दूसरे और विराट चौथे स्थान पर बरकरार हैं।
शुभमन गिल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके खाते में 784 रेटिंग अंक हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम (730) तीसरे पायदान पर हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज (687 अंक) फिर से नंबर-1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनर महेश थीक्षाना को हटाकर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। महराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में 33 रन देकर पांच विकेट चटकाए और साउथ अफ्रीका की 92 रनों से जीत में अहम भूमिका निभाई। महाराज ने पहली बार नवंबर 2023 में नंबर-1 रैंकिंग हासिल की थी। स्पिनर ने तब से रैंकिंग में खुद को शीर्ष पांच में बनाए रखा है।