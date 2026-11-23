इंग्लैंड को ICC से लगा झटका, WTC पॉइंट्स काटने को लेकर बेन स्टोक्स और जो रूट की अर्जी खारिज
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स और मौजूदा कप्तान जो रूट ने ICC से स्लो ओवर रेट के लिए सभी देशों के लिए एक सा नियम लगाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इंग्लैंड जैसे सीम फ्रेंडली कंडीशन वाले देशों के लिए अतिरिक्त समय या रिलीफ की मांग की थी। लेकिन आईसीसी ने उनकी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से इंग्लैंड को झटका लगा है। सौरव गांगुली की अध्यक्षता वाली क्रिकेट कमेटी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल में स्लो ओवर रेट के लिए सभी टीमों से एक जैसे पॉइंट्स काटने पर इग्लैंड को हो रहे नुकसान की चिंताओं को खारिज कर दिया है।
यह मामला सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने उठाया था और बाद में मौजूदा कप्तान जो रूट ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। हाल ही में बाली में हुई ICC की मीटिंग में इसे कमेटी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे में आगे के WTC साइकिल में टीमों को स्लो ओवर रेट के लिए पेनल्टी मिलती रहेगी। जब टीमें जरूरी समय में ओवर नहीं कंप्लीट कर पाती हैं तो उनका पॉइंट काटा जाता है। इस पर इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान ने और बाद में वर्तमान कप्तान ने नाराजगी जाहिर की थी और तर्क दिया था कि सब-कॉन्टिनेंट की टीमों को समय पर ओवर पूरे करने का नैचुरल फायदा होता है, क्योंकि उनके घरेलू मैचों में स्पिनर ज्यादा गेंदबाजी करते हैं, जबकि इंग्लैंड को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि वे सीम-फेंडली कंडीशन में तेज गेदंबाजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
इंग्लैंड के कप्तानों के तर्क को कमेटी ने माना कमजोर
हिंदुस्तान टाइम्स को इस बारे में जानकारी मिली है कि क्रिकेट कमिटी ने बेन स्टोक्स और बाद में जो रूट के इस तर्क को कमजोर माना। इसकी वजह यह थी कि अन्य देश भी तेज गेंदबाजी के लिए अनुकूल पिचों पर खेलते हैं लेकिन वे समय पर अपने ओवर पूरे कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें अपने घरेलू टेस्ट मैचों में स्पिन से ज्यादा पेस का इस्तेमाल करती हैं और उन्होंने अपने ओवर समय पर पूरे किए हैं। मौजूदा समय की बात की जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में इंग्लैंड के स्लो ओवर रेट के लिए 14 पॉइंट्स काटे गए हैं। टेबल में छठे नंबर पर होने के कारण उनके फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2027 में गर्मियों में द ओवल के मैदान पर खेला जाएगा।
सबसे ज्यादा पॉइंट्स एशियन देशों की दो टीमों के कटे हैं
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल को देखते हुए एक मजेदार बात जो निकलकर सामने आती है वह यह कि सब-कॉन्टिनेंट की दो टीमें – श्रीलंका और पाकिस्तान टेबल में सबसे नीचे हैं। उन्होंने स्लो ओवर रेट के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स गंवाए हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि श्रीलंका और पाकिस्तान ने टेबल पर जितने पॉइंट्स (13 और 16) रजिस्टर किए हैं, उससे ज्यादा पॉइंट्स (क्रमशः 15 और 24) गंवाए हैं। बहुत दूर नहीं, बल्कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में खेले गए पिछले टेस्ट मैच को देखा जाए तो स्लो ओवर रेट बनाए रखने के लिए श्रीलंका के 15 पॉइंट्स काटे गए थे, पाकिस्तान ने पांच पॉइंट्स गंवाए थे।
भारत का नहीं कटा है कोई पॉइंट, फिर भी नंबर चार पर
मौजूदा WTC साइकल में टॉप तीन टीमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने समय पर ओवर न फेंकने पर एक भी पॉइंट नहीं गंवाया है। खुशी की बात यह है कि मौजूदा WTC साइकल में भारत का कोई पॉइंट नहीं काटा गया है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया चौथे स्थान पर है। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के कारण भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग क्षीण हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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