ICC rankings for bowlers in T20Is Indian spinner Ravi Bishnoi and seamer Arshdeep Singh move up बिश्नोई-अर्शदीप ने टॉप-10 में बनाई जगह, हार्दिक पांड्या-अभिषेक की रैंकिंग में बादशाहत कायम
बिश्नोई-अर्शदीप ने टॉप-10 में बनाई जगह, हार्दिक पांड्या-अभिषेक की रैंकिंग में बादशाहत कायम

बिश्नोई-अर्शदीप ने टॉप-10 में बनाई जगह, हार्दिक पांड्या-अभिषेक की रैंकिंग में बादशाहत कायम

आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई टॉप-10 में पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को भी फायदा हुआ है।

Himanshu Singh BhashaWed, 10 Sep 2025 06:41 PM
बिश्नोई-अर्शदीप ने टॉप-10 में बनाई जगह, हार्दिक पांड्या-अभिषेक की रैंकिंग में बादशाहत कायम

भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह बुधवार को जारी नवीनतम आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में क्रमश: छठे और 10वें स्थान पर पहुंच गए। वरुण चक्रवर्ती चौथे स्थान के साथ भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले गेंदबाज बने हुए हैं जबकि बिश्नोई, अर्शदीप और अक्षर पटेल एक-एक स्थान के फायदे के साथ क्रमश: छठे, 10वें और 13वें स्थान पर हैं।

बल्लेबाजी रैकिंग में अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं, जबकि तिलक वर्मा दूसरे और कप्तान सूर्यकुमार यादव छठे पायदान पर हैं। एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे यशस्वी जायसवाल एक स्थान के नुकसान से 11वें स्थान पर हैं। वह एशिया कप के लिए पांच रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं।

ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों एक-एक स्थान के फायदे से 26वें और 34वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडर की सूची में हार्दिक पंड्या 252 रेटिंग अंक के साथ नंबर एक ऑलराउंडर बने हुए हैं। यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय सीरीज की समाप्ति के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई है। पाकिस्तान ने फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से हराकर त्रिकोणीय सीरीज जीती।

ये भी पढ़ें:संजू सैमसन का कैसा रहा है 2025 में प्रदर्शन, गिल के आने से जगह खोने का बढ़ा खतरा

वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों में शुभमन गिल नंबर एक पर बरकरार हैं। कप्तान रोहित शर्मा (दूसरे), विराट कोहली (चौथे) और श्रेयस अय्यर (आठवें) की रैंकिंग में भी कोई बदलाव नहीं आया है। वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के कुलदीप यादव एक स्थान के नुकसान से चौथे जबकि रविंद्र जडेजा दो स्थान के नुकसान से 10वें स्थान पर हैं। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी दो-दो स्थान के नुकसान से क्रमश: 14वें और 15वें स्थान पर हैं।

