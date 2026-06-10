Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम पर चला ICC का चाबुक, मैच रेफरी की रिपोर्ट से मचा हड़कंप

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आईसीसी ने लंदन के लॉर्ड्स और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पर चाबुक चलाया है। लॉर्ड्स में टेस्ट और लाहौर में वनडे मैच में यूज हुई पिच को आईसीसी ने अनसेटिस्फेक्ट्री यानी असंतोषजनक बताया है। एक-एक डिमेरिट पॉइंट्स भी दोनों को दिया है।

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम पर चला ICC का चाबुक, मैच रेफरी की रिपोर्ट से मचा हड़कंप

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए वनडे मैच के लिए यूज हुई पिच को रेटिंग दी है। मैच रेफरी की रिपोर्ट के बाद आईसीसी ने पाया गया है कि यह पिच गेंद और बल्ले के गेम के लिए अच्छी नहीं थी। आईसीसी ने लॉर्ड्स और लाहौर की पिच को अनसेटिस्फेक्ट्री यानी असंतोषजनक बताया है। इसके अलावा आईसीसी ने पिच एंड आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस में एक-एक डिमेरिट पॉइंट्स भी दोनों स्टेडियमों को दिया है।

लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे ODI मैच के लिए इस्तेमाल की गई पिच को लेकर आईसीसी ने यह सजा दी है। ये रिपोर्ट मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट और ग्रीम ला ब्रूय ने जमा की थीं, जिन्होंने मैच अधिकारियों और कप्तानों से मिले फीडबैक के बाद चिंता जताई थी। दोनों स्टेडियमों को एक-एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। अगर आगे भी इन पिचों को डिमेरिट पॉइंट मिले तो इन्हें बैन भी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश ने खत्म किया दो दशक का सूखा, तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का ये घमंड

लॉर्ड्स में गेंदबाजों को फायदा मिला था, जहां वैरिएबल बाउंस था। पाइक्रॉफ्ट के मुताबिक, पिच में हद से ज्यादा सीम मूवमेंट था, वैरिएबल बाउंस और कई गेंदें बहुत ज्यादा नीची रही थीं। बल्ले और गेंद के बीच संतुलन मुख्य मुद्दा इस मुकाबले में था। इतना ही नहीं, मैच के पहले दो दिनों में ही 33 विकेट गिर गए थे, जिनमें से ज्यादातर विकेट बोल्ड या फिर एलबीडब्ल्यू के रूप में गिरे थे। कमोबेश यही हाल लाहौर में खेले गए वनडे मैच के दौरान था। वहां भी गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी मदद थी। हालांकि, वहां गेंद बहुत धीमी रह रही थी। वनडे मैच के लिए पिच अच्छी नहीं थी।

ICC की रिलीज में पाइक्रॉफ्ट ने कहा, “पूरे टेस्ट में बहुत ज्यादा सीम मूवमेंट था और कई मौकों पर गेंद बहुत नीचे भी रही। बाउंस पूरे दिन बदलता रहा, पहले दिन 16 विकेट गिरे और दूसरे दिन 17। पिच की वजह से गेंद और बल्ले के बीच ओवर-बैलेंस हो गया था।” ला ब्रूय ने लाहौर की पिच को रेटिंग देते हुए कहा, “पिच धीमी और नीची थी और रन बनाना बहुत मुश्किल था। यह एक वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए सही नहीं थी, क्योंकि बैट्समैन को जमने में ज़्यादा समय लगा। इससे मैच की शुरुआत में ही स्पिन को मदद मिली और पूरे मैच में ऐसा ही होता रहा।”

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
ICC
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।