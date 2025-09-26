हारिस राउफ के प्लेन की क्रैश लैंडिंग, ICC ने ठोका जुर्माना; गन सेलिब्रेशन वाले फरहान को लगी फटकार

भारत-पाक एशिया कप मैच के दौरान अपमानजनक बर्ताव और आक्रामक इशारे के लिए हारिस राउफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। वहीं आईसीसी ने गन सेलिब्रेशन वाले फरहान को फटकार लगाई है।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ पर पिछले रविवार को भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान आक्रामक व्यवहार और भड़काऊ इशारों के लिए आईसीसी द्वारा शुक्रवार को मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। वहीं सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को गोलीबारी का इशारा करके जश्न मनाने के लिए चेतावनी दी गई। भारत के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ इशारों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस राउफ और साहिबजादा फरहान ने शुक्रवार को आईसीसी की सुनवाई में खुद को निर्दोष बताया।

यह सुनवाई मैच रैफरी रिची रिचर्डसन द्वारा यहां पाकिस्तान टीम के होटल में की गई। दोनों खिलाड़ी लिखित में दिए गए जवाबों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उनके सामने पेश हुए। उनके साथ टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा भी थे। टूर्नामेंट के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘उन पर जुर्माना लगाने और डिमेरिट अंक दिए जाने की संभावना है। लेकिन दोनों में से किसी पर भी मैच का प्रतिबंध नहीं होगा। ’’ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को एक आधिकारिक शिकायत में दोनों खिलाड़ियों पर भड़काऊ इशारे करने का आरोप लगाया है। दोनों टीमें रविवार को एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगी।