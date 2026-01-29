टी20 वर्ल्ड कप से पहले बुरा फंसा ये क्रिकेटर, मैच फिक्सिंग के चलते हुए सस्पेंड

संक्षेप: आईसीसी ने अमेरिका के बल्लेबाज आरोन जोन्स को बुधवार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। उन पर भ्रष्ट प्रस्ताव की जानकारी संबंधित अधिकारियों को न देने और कथित अपराध की जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने 2023-24 में बारबाडोस में आयोजित BIM10 लीग के दौरान कथित फिक्सिंग के मामले में अमेरिका के बल्लेबाज आरोन जोन्स को बुधवार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। जोन्स 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में पदार्पण करते हुए सुपर-8 चरण तक पहुंचने वाली अमेरिकी टीम का हिस्सा थे। उन पर भ्रष्ट प्रस्ताव की जानकारी संबंधित अधिकारियों को न देने और कथित अपराध की जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया गया है।

आईसीसी ने एक बयान में कहा, “अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अमेरिका (यूएसए) के खिलाड़ी आरोन जोन्स पर क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) और आईसीसी के भ्रष्टाचार-रोधी संहिता के तहत पांच उल्लंघनों का आरोप लगाया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ये आरोप मुख्य रूप से 2023-24 के बीआईएम10 टूर्नामेंट से जुड़े हैं, जो सीडब्ल्यूआई की भ्रष्टाचार-रोधी संहिता के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि दो अन्य आरोप अंतरराष्ट्रीय मैचों से संबंधित हैं, जो आईसीसी संहिता के अंतर्गत आते हैं।’’

आईसीसी के मुताबिक, ‘‘ जोन्स को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें 28 जनवरी 2026 से 14 दिनों के भीतर आरोपों का जवाब देना होगा।”

न्यूयॉर्क में जन्में 31 साल के इस खिलाड़ी ने अमेरिका के लिए 52 वनडे और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने पिछली बार अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था।