Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC provisionally suspends USA batter Aaron Jones over alleged fixing Before the T20 World Cup
टी20 वर्ल्ड कप से पहले बुरा फंसा ये क्रिकेटर, मैच फिक्सिंग के चलते हुए सस्पेंड

संक्षेप:

आईसीसी ने अमेरिका के बल्लेबाज आरोन जोन्स को बुधवार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। उन पर भ्रष्ट प्रस्ताव की जानकारी संबंधित अधिकारियों को न देने और कथित अपराध की जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया गया है।

Jan 29, 2026 07:53 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, दुबई, भाषा
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने 2023-24 में बारबाडोस में आयोजित BIM10 लीग के दौरान कथित फिक्सिंग के मामले में अमेरिका के बल्लेबाज आरोन जोन्स को बुधवार को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। जोन्स 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में पदार्पण करते हुए सुपर-8 चरण तक पहुंचने वाली अमेरिकी टीम का हिस्सा थे। उन पर भ्रष्ट प्रस्ताव की जानकारी संबंधित अधिकारियों को न देने और कथित अपराध की जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगाया गया है।

आईसीसी ने एक बयान में कहा, “अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अमेरिका (यूएसए) के खिलाड़ी आरोन जोन्स पर क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) और आईसीसी के भ्रष्टाचार-रोधी संहिता के तहत पांच उल्लंघनों का आरोप लगाया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ये आरोप मुख्य रूप से 2023-24 के बीआईएम10 टूर्नामेंट से जुड़े हैं, जो सीडब्ल्यूआई की भ्रष्टाचार-रोधी संहिता के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि दो अन्य आरोप अंतरराष्ट्रीय मैचों से संबंधित हैं, जो आईसीसी संहिता के अंतर्गत आते हैं।’’

आईसीसी के मुताबिक, ‘‘ जोन्स को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के क्रिकेट से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें 28 जनवरी 2026 से 14 दिनों के भीतर आरोपों का जवाब देना होगा।”

न्यूयॉर्क में जन्में 31 साल के इस खिलाड़ी ने अमेरिका के लिए 52 वनडे और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने पिछली बार अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था।

इस मामले ने अब उनके इंटरनेशनल करियर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और वह दिए गए समय में आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं।
