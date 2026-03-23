ICC ने किया फरवरी 2026 के प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान, दिखा भारत और पाकिस्तान का जलवा
ICC ने फरवरी 2026 के प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है। मेंस और वुमेंस कैटेगरी में भारत और पाकिस्तान का जलवा का दिखा है। वुमेंस कैटेगरी में भारतीय और मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान का खिलाड़ी अवॉर्ड जीता है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 23 मार्च 2026 को फरवरी 2026 के प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया है। मेंस और वुमेंस कैटेगरी में भारत और पाकिस्तान का जलवा का दिखा है। वुमेंस कैटेगरी में भारतीय और मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान का खिलाड़ी इस अवॉर्ड को जीतने में सफल हुआ है। टी20 विश्व कप 2026 में कोहराम मचाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान इस अवॉर्ड को जीतने में सफल हुए हैं। महिलाओं में भारत की अरुणधति रेड्डी ने बाजी मारी है।
साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। फरवरी के महीने की उनकी परफॉर्मेंस शानदार थी। यही कारण है कि उन्होंने इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स और अमेरिका के तेज गेंदबाज शैडली वैन शाल्विक को पीछे छोड़कर इस अवॉर्ड पर कब्जा किया है। वे टी20 वर्ल्ड कप में पहले बल्लेबाज थे, जिन्होंने एक एडिशन में शतक जड़ा था। एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली का साहिबजादा फरहान ने ही तोड़ा था।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वे थे। सात मैचों की 6 पारियों में 76.60 के एवरेज से साहिबजादा फरहान ने 383 रन बनाए थे, जिसमें दो सेंचुरी और इतने ही हाफ सेंचुरी शामिल थीं। हालांकि, उनकी टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, जिसका उन्हें अफसोस जरूर होगा, क्योंकि कई रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद उनकी टीम टॉप 4 में नहीं थी।
वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो भारत की अरुणधति रेड्डी ने इस खिताब पर कब्जा किया है। रेड्डी ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 8 विकेट अपने नाम किए थे। 10.87 का उनका औसत था और 7.25 का इकॉनमी रेट सीरीज में अरुणधति रेड्डी का था। सिडनी में 4 विकेट उन्होंने 22 रन देकर मेजबानों के चटकाए थे। नॉमिनेशन्स में श्रीलंका की हर्षिता समरविक्रमा और पाकिस्तान की फातिमा सना शामिल थीं, लेकिन अरुणधति ने इन दोनों को पछाड़ते हुए फरवरी 2026 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड आईसीसी से हासिल किया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें