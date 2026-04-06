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ICC के इस अवॉर्ड के लिए संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह में भिड़ंत, एक साउथ अफ्रीकी भी दावेदार

Apr 06, 2026 02:39 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ICC Player of the Month: आईसीसी ने मार्च 2026 के प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नोमिनेशन्स जारी कर दिए हैं। संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है, जबकि एक और खिलाड़ी इसके लिए रेस में है।

ICC के इस अवॉर्ड के लिए संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह में भिड़ंत, एक साउथ अफ्रीकी भी दावेदार

इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के नॉमिनेशन्स जारी कर दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी आईसीसी ने तीन खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है, जिन्होंने पिछले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में दमदार खेल दिखाया है। इनमें भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न का नाम शामिल है। वहीं, वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो इस अवॉर्ड के लिए न्यूजीलैंड की मेली कर, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और साउथ अफ्रीका की आयाबोंगा खाका को नॉमिनेशन्स में जगह मिली है।

मेंस कैटेगरी में संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की दावेदारी नजर आ रही है। संजू सैमसन ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैचों में भले ही जगह नहीं बनाई हो, लेकिन सुपर 8 के आखिरी मैच और फिर सेमीफाइनल और फाइनल मैच में दमदार खेल दिखाकर टीम को खिताब दिलाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी जीता। नाबाद 97 रन उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे, जबकि सेमीफाइनल में 89 रनों की पारी इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 89 रन ही बनाए थे।

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वहीं, जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के मैच में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, जिसे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा गया था। वहीं, सेमीफाइनल में 33 रन देकर एक विकेट निकाला था और फाइनल में 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। इस तरह उनकी दावेदारी भी मजबूत है। अब देखना ये है कि संजू सैमसन और बुमराह में से किसे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड मिलता है, जबकि साउथ अफ्रीका के कॉनर एस्टरहुइज़न भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 200 रन बनाए थे। उनका औसत 50 का था।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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