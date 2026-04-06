ICC के इस अवॉर्ड के लिए संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह में भिड़ंत, एक साउथ अफ्रीकी भी दावेदार
ICC Player of the Month: आईसीसी ने मार्च 2026 के प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नोमिनेशन्स जारी कर दिए हैं। संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है, जबकि एक और खिलाड़ी इसके लिए रेस में है।
इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के नॉमिनेशन्स जारी कर दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी आईसीसी ने तीन खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है, जिन्होंने पिछले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट में दमदार खेल दिखाया है। इनमें भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न का नाम शामिल है। वहीं, वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो इस अवॉर्ड के लिए न्यूजीलैंड की मेली कर, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और साउथ अफ्रीका की आयाबोंगा खाका को नॉमिनेशन्स में जगह मिली है।
मेंस कैटेगरी में संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह की दावेदारी नजर आ रही है। संजू सैमसन ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैचों में भले ही जगह नहीं बनाई हो, लेकिन सुपर 8 के आखिरी मैच और फिर सेमीफाइनल और फाइनल मैच में दमदार खेल दिखाकर टीम को खिताब दिलाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड भी जीता। नाबाद 97 रन उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए थे, जबकि सेमीफाइनल में 89 रनों की पारी इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 89 रन ही बनाए थे।
वहीं, जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के मैच में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, जिसे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा गया था। वहीं, सेमीफाइनल में 33 रन देकर एक विकेट निकाला था और फाइनल में 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। इस तरह उनकी दावेदारी भी मजबूत है। अब देखना ये है कि संजू सैमसन और बुमराह में से किसे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड मिलता है, जबकि साउथ अफ्रीका के कॉनर एस्टरहुइज़न भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 200 रन बनाए थे। उनका औसत 50 का था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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