WTC में एक मैच की टेस्ट सीरीज पर चल रहा विचार, ICC ले सकती है 3 नई टीमों के हित फैसला

WTC में एक मैच की टेस्ट सीरीज पर चल रहा विचार, ICC ले सकती है 3 नई टीमों के हित फैसला

आईसीसी आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए एक मैच की टेस्ट सीरीज शुरू करने पर विचार कर रही है। एक से लेकर 5 मैचों की सीरीज शेड्यूल की जा सकती है। 12 टीमें आने वाली WTC साइकिल का हिस्सा हो सकती हैं।

Wed, 26 Nov 2025 09:59 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी जुलाई 2027 से शुरू होने वाली अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए एक मैच की टेस्ट सीरीज शुरू करने पर विचार कर रही है। हालांकि, इंग्लैंड छोटी सीरीज के ट्रेंड को तोड़ते हुए 2032 में वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा। इसी समर सीजन में वे एशेज के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच खेलने की भी योजना बना रहे हैं।

आईसीसी न्यूजीलैंड के पूर्व बैटर रोजर ट्वोस की लीडरशिप में एक वर्किंग ग्रुप के जरिए WTC को नए सिरे से शुरू करने के तरीकों पर विचार कर रही है। इसे WTC समेत इंटरनेशनल कैलेंडर के भविष्य की मैपिंग करने का काम दिया गया है, जो अपने चौथे साइकिल में है। याहू स्पोर्ट्स के मुताबिक, ट्वोस के ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में दुबई में ICC की क्वार्टरली मीटिंग में हिस्सा लिया था और इस पर बात की थी, लेकिन आखिरी फैसले मार्च तक आने की उम्मीद है।

अब तक WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऐसी है, जिसमें एक ही लीग में नौ टीमें हिस्सा ले रही हैं। हर टीम छह सीरीज खेलती है और कम से कम 12 मैच एक चक्र में खेलने होते हैं। पॉइंट्स टेबल को मैच जीतने के प्रतिशत के हिसाब से तैयार किया जाता है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन ने इस साल की शुरुआत में टेलीग्राफ स्पोर्ट को बताया था कि “यह पूरी तरह से समझा जा चुका है कि मौजूदा स्ट्रक्चर उस तरह से काम नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए और हमें एक बहुत ज्यादा फेयर, बेहतर कॉम्पिटिशन ढूंढने की जरूरत है।”

टू-टियर सिस्टम की भी चल रही चर्चा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टू-टियर सिस्टम लागू करने की भी चर्चा चल रही है। ये चर्चा काफी सालों से है, लेकिन इस पर अभी के लिए बात बनती नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे छोटे देशों के नुकसान होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा पैसा ब्रॉडकास्ट डील्स से आता है, लेकिन टू-टियर सिस्टम में अगर रेलीगेट ये टीम कैसे भी होती हैं तो फिर उनको नुकसान होगा। हालांकि, अब लग रहा है कि आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे को जोड़कर WTC को 12 टीमों के साथ शुरू किया जा सकता है।

हर टीम को दो साल के साइकिल में कम से कम 12 मैच खेलने होंगे, लेकिन सीरीज एक मैच जितनी छोटी और पांच मैच जितनी लंबी हो सकती है। अभी तक कम से कम 2 मैचों की सीरीज WTC के तहत खेली जाती थी। एक मैच की सीरीज का फायदा यह होगा कि टेस्ट मैच को उन टूर में जोड़ा जा सकता है, जिनमें हाल के दिनों में आर्थिक कारणों से सिर्फ सफेद गेंद वाले मैच ही हुए होंगे। यह कुछ 'बड़े' देशों को कुछ 'छोटी' टीमों के टूर पर जाने के लिए भी लुभा सकता है। ये टूर सभी फॉर्मेट के लिए हो सकते हैं, या सुविधाजनक जगहों पर होने वाले ट्रिप में जोड़े जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड का टूर करने वाली टीमें पहले या बाद में आयरलैंड जा सकती हैं या साउथ अफ़्रीका जाने वाली टीमें जिम्बाब्वे जा सकती हैं। अफगानिस्तान की टीम किसी अन्य देश में खेल सकती है, जिसमें भारत, श्रीलंका, यूएई या बांग्लादेश हो सकता है।

