ICC ने पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस राउफ को लगाई फटकार, एक डिमेरिट अंक के साथ मैच फीस भी कटी
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउप पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और आधिकारिक फटकार लगाई गई है।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान विल जैक्स से तीखी नोकझोंक के दौरान अंपायर से उलझने के लिए आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई है। आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार उन पर एक डिमेरिट अंक भी लगाया गया है। पाकिस्तान के अनुभवी क्रिकेटर हारिस राउफ को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिये आईसीसी की आचार संहिता की धारा 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट के उपकरणों या कपड़ों, मैदान के उपकरणों, या साजो सामान के दुरूपयोग से संबंधित है।
हारिस राउफ की मैच फीस भी कटी
आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार उन पर एक डिमेरिट अंक भी लगाया गया है आईसीसी आचार संहिता के स्तर एक के उल्लंघन पर न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार है। इसके अलावा खिलाड़ी पर उसकी मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जा सकते हैं। पिछले 24 महीनों में उनका ये तीसरा उल्लंघन है। उनके नाम अब 5 डिमेरिट अंक हो गए हैं। हारिस राउफ पर 20 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है।
ये घटना पाकिस्तान की पारी के 46वें ओवर में हुई, जब नॉन स्ट्राइक पर खड़े राउफ ने वाइड के लिए अपील की और फिर इंग्लैंड के ऑलराउंडर से बहस करने चले गए। अंपायर शर्फुद्दौला इब्ने शाहिद द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद राउफ ने अपना बल्ला उठाया और बहस करते रहे। इसके बाद वह जैक्स की तरफ बढ़ते समय अंपायर से भी टकराते हुए निकल गए।
पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच होगा फाइनल
श्रीलंका ने मंगलवार को पाकिस्तान को आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर इंग्लैंड की त्रिकोणीय वनडे अंतरराष्ट्रीय सीरीज के फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को खत्म कर दिया। तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 रन देकर पांच विकेट झटके जिससे टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम सिर्फ 110 रन पर सिमट गई। श्रीलंका ने इसके बाद 18.1 ओवर में दो विकेट पर 114 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह मुकाबला दिन-रात का था और गद्दाफी स्टेडियम की फ्लडलाइट के पूरी तरह जलने से पहले ही श्रीलंकाई टीम जीत दर्ज कर चुकी थी।
पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दो बार हराकर पहले ही फाइनल में जगह बना ली थी। इनमें रविवार को एक विकेट से मिली रोमांचक जीत भी शामिल है। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में श्रीलंका को 37 रन से हराया था। पाकिस्तान ने चार मैच में तीन जीत के साथ छह अंक लेकर लीग चरण का समापन किया। दो जीत के साथ चार अंक हासिल कर चुकी श्रीलंकाई टीम शनिवार को होने वाले फाइनल से पहले गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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