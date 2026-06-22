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इंग्लैंड पर फिर चली ICC की तलवार, काटे WTC Points और ठोका भारी जुर्माना

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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WTC Points Table 2027- ओवल टेस्ट में मिली हार के बाद इंग्लैंड पर आईसीसी की तलवार चली है। आईसीसी ने इंग्लैंड पर 50 प्रतिशत मैच फीस के साथ 12 डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स का जुर्माना लगाया है।

इंग्लैंड पर फिर चली ICC की तलवार, काटे WTC Points और ठोका भारी जुर्माना

WTC Points Table 2027- जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड को ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के हाथों 253 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। अब आईसीसी ने की भी तलवार उन पर चली है। आईसीसी ने इंग्लैंड पर दूसरे टेस्ट में स्लो ओवर रेट के चलते भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स भी काटे हैं। इससे एक बार फिर इंग्लैंड के डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने के चांसेस ना के बराबर रह गए हैं। इंग्लैंड के खाते में अब 38 ही अंक रह गए हैं और वह डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है।

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WTC पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड का बुरा हाल

आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के चलते इंग्लैंड पर मैच फीस का 50 परसेंट जुर्माना लगाया गया है और मौजूदा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल में बारह पॉइंट्स की पेनल्टी लगाई गई है।आईसीसी ने बताया कि इंग्लैंड इस मैच में तय समय के अनुसार 12 ओवर पीछे थी।

इस सजा के साथ, इंग्लैंड अब WTC स्टैंडिंग में 38 पॉइंट्स पर है, जिससे वह 7वें स्थान पर है, लेकिन उसका पॉइंट्स परसेंटेज 34.72 से गिरकर 26.38 हो गया है।

यह जुर्माना एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के एंडी पायक्रॉफ्ट ने लगाया।

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ICC कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स एंड प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के आर्टिकल 2.22 के तहत, जो मिनिमम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का पांच परसेंट जुर्माना लगाया जाता है, अगर उनकी टीम तय समय में हर ओवर कम फेंकती है।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 16.11.2 के अनुसार, टीमें हर ओवर कम होने पर एक चैंपियनशिप पॉइंट खो देती हैं, जिसके कारण इंग्लैंड को WTC स्टैंडिंग में 12 जरूरी पॉइंट का नुकसान होता है।

जो रूट ने मानी गलती

इंग्लैंड के अंतरिम कप्तान जो रूट ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित जुर्माने को स्वीकार कर लिया, जिससे फॉर्मल सुनवाई की जरूरत खत्म हो गई।

यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक और नितिन मेनन, थर्ड अंपायर रॉड टकर और फोर्थ अंपायर ग्राहम लॉयड ने लगाया था।

तीन मैच की यह टेस्ट सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेला गया पहला टेस्ट 115 रनों से जीता था। सीरीज का तीसरा और डिसाइडर टेस्ट 25 जून से नॉटिंघम में खेला जाना है। इस मैच से ही सीरीज कौन जीत रहा है इसका फैसला होगा। अगर यह मैच ड्रॉ रहता है तो सीरीज भी ड्रॉ हो जाएगी और दोनों टीमों का पॉइंट्स शेयर करने होंगे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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