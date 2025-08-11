ICC ODI Team Rankings Sri Lanka Rise to 4th in ICC Mens ODI Rankings Pakistan slips at 5th West Indies at 9th from 10th पाकिस्तान की हार से श्रीलंका को बैठे-बिठाए हुआ बड़ा फायदा, ICC ODI Team Rankings में हुए ये फेरबदल, Cricket Hindi News - Hindustan
ICC ODI Team Rankings Sri Lanka Rise to 4th in ICC Mens ODI Rankings Pakistan slips at 5th West Indies at 9th from 10th

पाकिस्तान की हार से श्रीलंका को बैठे-बिठाए हुआ बड़ा फायदा, ICC ODI Team Rankings में हुए ये फेरबदल

ICC ODI Team Rankings में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम को नुकसान हुआ है, जबकि श्रीलंका को बैठे-बिठाए फायदे हुआ है, जबकि वेस्टइंडीज ने दूसरा वनडे मैच जीतकर 10वें से 9वां स्थान हासिल किया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 03:00 PM
ICC ODI Team Rankings: पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के हाथों मिली हार का खामियाजा आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में भी उठाना पड़ा है। इसके अलावा बैठे-बिठाए श्रीलंका की टीम को फायदा हो गया है, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को जीत मिलने की वजह से एक पायदान का फायदा हुआ है। पाकिस्तान की टीम वनडे रैंकिंग में टॉप 4 से बाहर हो गई है। 6 साल बाद वेस्टइंडीज से वनडे मैच में पाकिस्तान को हार मिली है।

पाकिस्तान की टीम इस समय आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में 102 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका की टीम 103 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंचने में सफल हो गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच से पहले पाकिस्तान की टीम चौथे नंबर पर थी। वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर भारतीय टीम है, जिसके खाते में 124 रेटिंग पॉइंट्स हैं। अन्य किसी टीम के खाते में 110 या इससे ज्यादा भी अंक नहीं हैं।

वहीं, वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम न्यूजीलैंड है, जिसके रेटिंग पॉइंट्स 109 हैं। इतने ही पॉइंट्स तीसरे नंबर पर विराजमान ऑस्ट्रेलिया की टीम के खाते में भी हैं। इसके अलावा वेस्टइंडीज की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मिली जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में एक पायदान का फायदा हुआ है। वेस्टइंडीज की टीम इस मैच से पहले 10वें नंबर पर थी, लेकिन अब नौवें स्थान पर है। बांग्लादेश की टीम 9वें से 10वें नंबर पर खिसक गई है। इसके अलावा अन्य कोई बदलाव आईसीसी वनडे रैंकिंग में देखने को नहीं मिला है।

ICC ODI Team Rankings

पोजिशन - टीम - रेटिंग पॉइंट्स

1. इंडिया - 124

2. न्यूजीलैंड - 109

3. ऑस्ट्रेलिया - 109

4. श्रीलंका - 103

5. पाकिस्तान - 102

6. साउथ अफ्रीका - 96

7. अफगानिस्तान - 91

8. इंग्लैंड - 88

9. वेस्टइंडीज - 78

10. बांग्लादेश - 77