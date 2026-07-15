ICC ODI Rankings: शुभमन गिल सिंहासन छीनने से इतनी दूर, विराट और रोहित ने झेला नुकसान; अक्षर की आ गई मौज
Latest ICC ODI Rankings: शुभमन गिल को ताजा वनडे रैंकिंग में अंकों का फायदा हुआ है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को नुकसान उठाना पड़ा है। टॉप-10 में भारत के तीन बल्लेबाज हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने सिंहासन छीनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद गिल को 12 रेटिंग अंकों का फायदा हुआ है। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (814) फिलहाल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। मिचेल और गिल में सिर्फ 11 अंकों का अंतर है। मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों में 93 रन बनाए और अब टॉप स्पॉट की रेस दिलचस्प हो गई है। गिल ने मंगलवार को बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 75 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 11 चौके और एक सिक्स है। उन्हें रिटायर्ड हर्ट होने की वजह से लौटना पड़ा। भारत ने बर्मिंघम में इंग्लैंड को 6 विकेट से रौंदा।
विराट और रोहित को नुकसान
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले वनडे में फ्लॉप रहे, जिसके चलते दोनों को नुकसान झेलना पड़ा। तीसरे नंबर पर कोहली (757) को 11 जबकि चौथे स्थान पर रोहित (744) को 10 अंकों का घाटा हुआ है। कोहली ने मैच में 6 गेंदों का सामना करने के बाद महज 5 रन बनाए। रोहित के बल्ले से 21 गेंदों में 11 रन निकले। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (76 गेंदों में नाबाद 76) ने बर्मिंघम में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। रूट संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के केएल राहुल भी 12वें नंबर पर हैं। राहुल ने मैच में केवल एक रन बनाया था। लियाम डॉसन ने 68 रन की जबरदस्त पारी की वजह से बैटिंग रैंकिंग में 81 स्थान की छलांग लगाई है। वह 262वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
अक्षर पटेल की आ गई मौज
वहीं, ऑलराउंडर अक्षर पटेल की मौज आ गई। वह बैटिंग रैंकिंग में 18 पायदान चढ़कर 73वें नंबर पर आ गए हैं और बॉलिंग रैंकिंग में दो स्थान ऊपर 42वें नंबर पर चले गए। वह ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 10 में आ गए हैं और अब नौवें नंबर पर हैं। सुंदर को बैटिंग रैंकिंग (24 स्थान ऊपर 177वां ) और ऑलराउंडर रैंकिंग में (16 पाचदान चढ़कर 55वां) में फायदा हुआ। ऑलराउंडर अक्षर पटेल (नाबाद 57) और वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 52) ने 102 रनों की साझेदार कर भारत की जीत की नैया पार लगाई थी। अक्षर ने 62 रन देकर चार विकेट भी चटकाए। वह प्लेयर द मैच चुने गए। अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई नंबर-1 वनडे ऑलराउंडर हैं। भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह बॉलिंग रैंकिंग में 24वें स्थान पर वापस आ गए हैं। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के बाद वनडे फॉर्मेट में अच्छी वापसी की। बुमराह ने पहले वनडे में 9 ओवर में 31 रन देकर हैरी ब्रूक का अहम विकेट चटकाया। अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर-1 वनडे गेंदबाज हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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