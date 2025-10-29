Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC ODI Rankings Rohit Sharma dethrones Shubman Gill to become No 1 ODI batter in ICC Rankings for first time in career
रोहित शर्मा ने ICC ODI रैंकिंग में शुभमन गिल से छीनी बादशाहत, करियर में पहली बार बने No. 1 बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने ICC ODI रैंकिंग में शुभमन गिल से छीनी बादशाहत, करियर में पहली बार बने No. 1 बल्लेबाज

संक्षेप: रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर आकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बने हैं। इस मामले में उन्होंने शुभमन गिल को पछाड़ा है, जो काफी समय से नंबर वन बल्लेबाज थे। 

Wed, 29 Oct 2025 01:42 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ICC ODI Rankings: हिटमैन रोहित शर्मा ने 38 साल की उम्र में उस उपलब्धि को हासिल किया है, जिसे हासिल करने लिए वह अपने करियर में तरसते नजर आए हैं। रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर आकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बने हैं। रोहित शर्मा ने अपने ही साथी सलामी बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ा है। शुभमन गिल से रोहित शर्मा ने बादशाहत छीनी है और अब गिल तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं, जबकि रोहित तीसरे से सीधे पहले नंबर पर पहुंच गए हैं।

आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा के रेटिंग पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद 781 हो गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान हैं, जिनके खाते में 764 रेटिंग पॉइंट्स हैं। शुभमन गिल के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अच्छी नहीं रही और इस वजह से उनको आईसीसी रैंकिंग में नुकसान हुआ है। गिल के खाते में अब 745 रेटिंग पॉइंट्स हैं। चौथे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जिनके 739 रेटिंग पॉइंट्स हैं। विराट कोहली टॉप 5 से बाहर हो गए हैं, जो अब छठे स्थान पर हैं। उनके रेटिंग पॉइंट्स 725 हैं। 734 पॉइंट्स के साथ डेरिल मिचेल पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं।

आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित शर्मा ने 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन की कुर्सी हासिल की है, लेकिन उनके रेटिंग पॉइंट्स एक समय पर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 882 भी थे, लेकिन उस समय आईसीसी वनडे रैंकिंग पर विराट कोहली का कब्जा था और विराट कोहली के पॉइंट्स उस समय 900 के करीब थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि रोहित शर्मा अपने करियर में वनडे रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बनने के लिए तरसते नजर आए हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2019 में पांच शतक उन्होंने लगाए थे और उसी दौरान उनके वनडे क्रिकेट में रेटिंग पॉइंट्स 882 थे।

बता दें कि रोहित शर्मा को लेकर कहा जा रहा था कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है। टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके रोहित शर्मा को लेकर कहा गया कि उनकी उम्र हो गई है और उन्हें वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक अर्धशतक और एक शतक ठोककर दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं। रोहित इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे।

