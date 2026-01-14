ICC ODI Rankings: विराट कोहली कितनी बार बने नंबर-1 बल्लेबाज? 1404 दिनों में खत्म हुआ इंतजार

संक्षेप: Virat Kohli ICC ODI Ranking: विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में फिर से नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा से बादशाहत छीनी। टॉप 10 रैंकिंग में चार भारतीय बल्लेबाज हैं।

Virat Kohli ICC ODI Ranking: शानदार फॉर्म में चल रहे दिग्गज विराट कोहली एक बार फिर नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में रोहित शर्मा का सिंहासन हिलाया। कोहली के खाते में फिलहाल 785 रेटिंग अंक हैं। रोहित 775 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। उनसे आगे न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल हैं। कोहली और मिचेल में सिर्फ एक अंक का अंतर है। 37 वर्षीय कोहली ने भारत के लिए पिछले पांच मैचों में 50 प्लस स्कोर बनाया है। उन्होंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे में 93 रनों की शानदार पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

1404 दिनों में खत्म हुआ इंतजार कोहली ने 1404 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में बादशाहत हासिल की है। उन्होंने जुलाई 2021 में नंबर-1 स्थान गंवाया था। वह पहली बार अक्टूबर 2013 में रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने शानदार करियर में कुल 11वीं बार बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कोहली ने अब तक 825 दिन नंबर-1 बल्लेबाज के तौर पर बिताए हैं, जो भारतीय रिकॉर्ड है। वह ऑल-टाइम लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं, जिसमें वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स 2306 दिनों के साथ टॉप पर हैं। रिचर्ड्स के बाद वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा (2079 दिन) हैं।