ICC ODI Rankings: विराट कोहली कितनी बार बने नंबर-1 बल्लेबाज? 1404 दिनों में खत्म हुआ इंतजार
Virat Kohli ICC ODI Ranking: विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में फिर से नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा से बादशाहत छीनी। टॉप 10 रैंकिंग में चार भारतीय बल्लेबाज हैं।
Virat Kohli ICC ODI Ranking: शानदार फॉर्म में चल रहे दिग्गज विराट कोहली एक बार फिर नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में रोहित शर्मा का सिंहासन हिलाया। कोहली के खाते में फिलहाल 785 रेटिंग अंक हैं। रोहित 775 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। उनसे आगे न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल हैं। कोहली और मिचेल में सिर्फ एक अंक का अंतर है। 37 वर्षीय कोहली ने भारत के लिए पिछले पांच मैचों में 50 प्लस स्कोर बनाया है। उन्होंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे में 93 रनों की शानदार पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
1404 दिनों में खत्म हुआ इंतजार
कोहली ने 1404 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में बादशाहत हासिल की है। उन्होंने जुलाई 2021 में नंबर-1 स्थान गंवाया था। वह पहली बार अक्टूबर 2013 में रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने शानदार करियर में कुल 11वीं बार बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कोहली ने अब तक 825 दिन नंबर-1 बल्लेबाज के तौर पर बिताए हैं, जो भारतीय रिकॉर्ड है। वह ऑल-टाइम लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं, जिसमें वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स 2306 दिनों के साथ टॉप पर हैं। रिचर्ड्स के बाद वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा (2079 दिन) हैं।
टॉप 10 में चार भारतीय बल्लेबाज
आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग की टॉप 10 सूची में चार भारतीय हैं। कप्तान शुभमन गिल (725 अंक) पांचवें पायदान पर हैं। श्रेयस अय्यर (682) दसवें स्थान पर हैं। डेरिल मिचेल के साथी खिलाड़ी डेवोन कॉनवे तीन पायदान ऊपर चढ़कर 29वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पांच पायदान की छलांग लगाकर बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज के साथ संयुक्त 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने पहले वनडे में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 41 रन देकर चार विकेट लिए जिससे वह 27 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 69वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी 69वें स्थान पर हैं।