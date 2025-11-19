ICC वनडे रैंकिंग में तख्तापलट, रोहित शर्मा से छिना नंबर-1 का ताज; पाकिस्तानी प्लेयर्स का हुआ फायदा

Cricket Logo
ICC ODI Rankings Daryl Mitchell dethrones Rohit Sharma to become No 1 ODI batter Pakistan players benefited
संक्षेप: Latest ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में बादशाहत गंवा दी है। कीवी क्रिकेटर ने रोहित से नंबर-1 का ताज छीना है। ताजा रैंकिंग में कई पाकिस्तानी प्लेयर्स का फायदा हुआ है।

Wed, 19 Nov 2025 02:34 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की वनडे रैंकिंग में तख्तापलट हो गया है। बुधवार (19 नवंबर) को जारी ताजा रैंकिंग में भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के हाथों से बादशाहत फिसल गई है। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने रोहित से नंबर-1 वनडे बल्लेबाज का ताज छीन लिया है। मिचेल (119) वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़ने के बाद शीर्ष पर पहुंचे हैं। यह उनका सातवां वनडे शतक था। 34 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने करियर में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। मिचले के खाते में फिलहाल 782 रेटिंग अंक हैं। रोहित 781 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर ने 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी मैच खेला था। वह 29 अक्टूबर को नंबर-1 बने थे।

मिशेल वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले 1979 में कीवी बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने यह स्थान हासिल किया था। न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो, एंड्रयू जोन्स, रोजर टूज, नाथन एस्टल, केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल और रॉस टेलर जैसे खिलाड़ी अपने शानदार करियर के दौरान वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पांच में रहे हैं। मिचेल और रोहित के बाद तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (764) हैं। टॉप-10 में भारत के कुल चार बल्लेबाज हैं। कप्तान शुभमन गिल (745) चौथे, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (725) पांचवें जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (700) आठवें नंबर पायदान पर हैं।

श्रीलंका का तीन मैचों की वनडे सीरीज में सूपड़ा साफ करने के बाद कई पाकिस्तानी प्लेयर्स को रैंकिंग में फायदा मिला है। विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (पांच पायदान चढ़कर 22वें पर) और ओपनर फखर जमां (पांच स्थान ऊपर 26वें पर) ने रैंकिंग में सुधार किया है। बाबर आजम (722 अंक) छठे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद (11 पायदान चढ़कर नौवें पर) और पेसर हारिस रऊफ (पांच स्थान ऊपर 23वें पर) ने वनडे गेंदबाजों की सूची में छलांग लगाई है। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान (710 रेटिंग अंक) अभी नंबर-1 वनडे गेंदबाज हैं। टॉप-10 गेंदबाजों में कुलदीप यादव एकमात्र भारतीय हैं। कलाई के स्पिनर कुलदीप 634 अंकों के साथ छठे नंबर पर हैं।

Rohit Sharma ICC ODI Rankings
