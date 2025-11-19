ICC वनडे रैंकिंग में तख्तापलट, रोहित शर्मा से छिना नंबर-1 का ताज; पाकिस्तानी प्लेयर्स का हुआ फायदा

संक्षेप: Latest ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में बादशाहत गंवा दी है। कीवी क्रिकेटर ने रोहित से नंबर-1 का ताज छीना है। ताजा रैंकिंग में कई पाकिस्तानी प्लेयर्स का फायदा हुआ है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की वनडे रैंकिंग में तख्तापलट हो गया है। बुधवार (19 नवंबर) को जारी ताजा रैंकिंग में भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के हाथों से बादशाहत फिसल गई है। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने रोहित से नंबर-1 वनडे बल्लेबाज का ताज छीन लिया है। मिचेल (119) वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़ने के बाद शीर्ष पर पहुंचे हैं। यह उनका सातवां वनडे शतक था। 34 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने करियर में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। मिचले के खाते में फिलहाल 782 रेटिंग अंक हैं। रोहित 781 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर ने 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी मैच खेला था। वह 29 अक्टूबर को नंबर-1 बने थे।

मिशेल वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले 1979 में कीवी बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने यह स्थान हासिल किया था। न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो, एंड्रयू जोन्स, रोजर टूज, नाथन एस्टल, केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल और रॉस टेलर जैसे खिलाड़ी अपने शानदार करियर के दौरान वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पांच में रहे हैं। मिचेल और रोहित के बाद तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (764) हैं। टॉप-10 में भारत के कुल चार बल्लेबाज हैं। कप्तान शुभमन गिल (745) चौथे, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (725) पांचवें जबकि मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (700) आठवें नंबर पायदान पर हैं।