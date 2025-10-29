रोहित शर्मा ICC ODI Ranking में नंबर-1 बनने वाले बनें 5वें भारतीय; लिस्ट में एक नाम कर देगा हैरान

संक्षेप: रोहित शर्मा ICC ODI Ranking में नंबर-1 बल्लेबाज बनने वाले 5वें भारतीय बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रनों का अंबार लगाकर हासिल की। इस सीरीज के आखिरी मैच में उन्होंने शतक जड़ा था।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में रनों का अंबार लगाने वाले रोहित शर्मा को आईसीसी वनडे रैंकिंग में बंपर फायदा मिला है। 38 साल की उम्र में हिटमैन ने पहली बार वनडे रैंकिंग में पहला पायदान हासिल किया है। उन्होंने यह मुकाम कप्तान शुभमन गिल को पछाड़कर हासिल किया है, जिनका बल्ला बतौर कप्तान अपनी डेब्यू सीरीज में नहीं चला। रोहित शर्मा पहले वनडे में तो कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, मगर दूसरे वनडे में उन्होंने अर्धशतक जड़ा, वहीं सीरीज का अंत उन्होंने शतक के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने कुल 200 से अधिक रन बनाए। बता दें, रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाले 5वें भारतीय बने हैं। आईए एक नजर पूरे लिस्ट पर डालते हैं-

सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने वाले पहले भारतीय थे। अपने 24 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान, तेंदुलकर कई बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने और उनके हाईएस्ट रेटिंग अंक 881 रही।

एमएस धोनी एमएस धोनी का नाम इस लिस्ट में थोड़ा हैरान कर देने वाला है। धोनी ने अपने करियर में ज्यादातर समय निचले क्रम में ही बैटिंग की है, मगर करियर की शुरुआत में उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिला था और उसी दौरान उन्होंने नंबर-1 रैंकिंग हासिल की थी। धोनी 2006 में नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने थे। उनकी हाईएस्ट रेटिंग 826 की है।

विराट कोहली विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने वाले तीसरे भारतीय हैं। बता दें, कोहली अपने करियर के दौरान वनडे के अलावा टेस्ट और टी20 में भी नंबर-1 रैंकिंग हासिल कर चुके हैं, वह यह मुकाम हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। कोहली आईसीसी टेस्ट, वनडे और टी20I बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में 900 से ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं।

शुभमन गिल भारतीय कप्तान शुभमन गिल 2023 में अपने करियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने। वनडे बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल के हाईएस्ट रेटिंग अंक 847 हैं, जो उन्होंने सितंबर 2023 में इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने के बाद हासिल की थी।