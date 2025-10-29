Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC ODI ranking Rohit Sharma becomes the 5th Indian to reach No 1 one name on the list will surprise you
रोहित शर्मा ICC ODI Ranking में नंबर-1 बनने वाले बनें 5वें भारतीय; लिस्ट में एक नाम कर देगा हैरान

रोहित शर्मा ICC ODI Ranking में नंबर-1 बनने वाले बनें 5वें भारतीय; लिस्ट में एक नाम कर देगा हैरान

संक्षेप: रोहित शर्मा ICC ODI Ranking में नंबर-1 बल्लेबाज बनने वाले 5वें भारतीय बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रनों का अंबार लगाकर हासिल की। इस सीरीज के आखिरी मैच में उन्होंने शतक जड़ा था।

Wed, 29 Oct 2025 01:36 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में रनों का अंबार लगाने वाले रोहित शर्मा को आईसीसी वनडे रैंकिंग में बंपर फायदा मिला है। 38 साल की उम्र में हिटमैन ने पहली बार वनडे रैंकिंग में पहला पायदान हासिल किया है। उन्होंने यह मुकाम कप्तान शुभमन गिल को पछाड़कर हासिल किया है, जिनका बल्ला बतौर कप्तान अपनी डेब्यू सीरीज में नहीं चला। रोहित शर्मा पहले वनडे में तो कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, मगर दूसरे वनडे में उन्होंने अर्धशतक जड़ा, वहीं सीरीज का अंत उन्होंने शतक के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उन्होंने कुल 200 से अधिक रन बनाए। बता दें, रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाले 5वें भारतीय बने हैं। आईए एक नजर पूरे लिस्ट पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:कोहली का रिकॉर्ड खतरे में! पीछे पड़े अभिषेक; AUS में कर सकते हैं बड़ा कारनामा

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने वाले पहले भारतीय थे। अपने 24 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान, तेंदुलकर कई बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने और उनके हाईएस्ट रेटिंग अंक 881 रही।

एमएस धोनी

एमएस धोनी का नाम इस लिस्ट में थोड़ा हैरान कर देने वाला है। धोनी ने अपने करियर में ज्यादातर समय निचले क्रम में ही बैटिंग की है, मगर करियर की शुरुआत में उन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिला था और उसी दौरान उन्होंने नंबर-1 रैंकिंग हासिल की थी। धोनी 2006 में नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने थे। उनकी हाईएस्ट रेटिंग 826 की है।

ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा ने ICC रैंकिंग में शुभमन गिल से छीनी बादशाहत, पहली बार बने नंबर-1

विराट कोहली

विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने वाले तीसरे भारतीय हैं। बता दें, कोहली अपने करियर के दौरान वनडे के अलावा टेस्ट और टी20 में भी नंबर-1 रैंकिंग हासिल कर चुके हैं, वह यह मुकाम हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। कोहली आईसीसी टेस्ट, वनडे और टी20I बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में 900 से ज्यादा रेटिंग अंक हासिल करने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर हैं।

शुभमन गिल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल 2023 में अपने करियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने। वनडे बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल के हाईएस्ट रेटिंग अंक 847 हैं, जो उन्होंने सितंबर 2023 में इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने के बाद हासिल की थी।

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने वाले पांचवें और नवीनतम भारतीय क्रिकेटर हैं। वह आईसीसी नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बनने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं। उन्होंने यह उपलब्धिक 38 साल की उम्र में हासिल की।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Rohit Sharma Virat Kohli Ms Dhoni अन्य..
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |