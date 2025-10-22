Cricket Logo
जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 रैंकिंग खतरे में, पाकिस्तानी खिलाड़ी नोमान अली करीब पहुंचे

संक्षेप: पाकिस्तान के प्रमुख स्पिनर नोमान अली अपने हालिया शानदार प्रदर्शन के दम पर बुमराह के शीर्ष स्थान के करीब पहुंच गए हैं। दोनों गेंदबाजों के बीच रेटिंग पॉइंट्स का अंतर अब बहुत कम रह गया है।

Wed, 22 Oct 2025 05:25 PMHimanshu Singh Varta
पाकिस्तान के नोमान अली ने लाहौर में दक्षिण अफ्रीका पर 93 रनों की जीत में अपने मैच विजयी प्रदर्शन के बाद नवीनतम आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गये है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज नोमान अली ने अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की है और नवीनतम आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ी बढ़त हासिल करने के बाद जसप्रीत बुमराह के वर्तमान नंबर वन स्थान के करीब पहुंच गए हैं।

नोमान ने हाल ही में लाहौर में दक्षिण अफ्रीका पर पाकिस्तान की 93 रनों की जीत के दौरान 10 विकेट लिए थे और इसके परिणामस्वरूप टेस्ट गेंदबाजो की सूची में 853 रेंटिंग अंक के साथ चार स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वह टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में बुमराह से केवल 29 अंक पीछे हैं। उनके साथी शाहीन अफरीदी भी उसी मैच की दूसरी पारी में चार विकेट लेने के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर आ गए हैं।

पाकिस्तान के बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर मोहम्मद रिजवान चार पायदान चढ़कर 16वें , बाबर आजम दो स्थान चढ़कर 22वें और सलमान आगा आठ स्थान ऊपर चढ़कर 30वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के अनुभवी जो रूट टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के लिए, रयान रिकेल्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 71 रन बनाए थे जिससे वह पहली बार शीर्ष 50 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जबकि टोनी डी जोर्सी के शतक ने उन्हें 54वें स्थान पर पहुंचाया है। इस सप्ताह सफेद गेंद वाले क्रिकेट की रैंकिंग में भी बदलाव हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पर्थ में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में जीत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 में जीत का फायदा मिला है।

ये भी पढ़ें:एडिलेड ओवल में इतिहास रचने को तैयार 'किंग कोहली', सिर्फ 25 रन दूर

कार्यवाहक कप्तान मिशेल मार्श वनडे बल्लेबाजो की सूची में दो स्थान ऊपर चढ़कर 42वें स्थान पर पहुंच गए हैं। एकदिवसीय गेंदबाजों की रैंकिंग में जोश हेजलवुड छह स्थान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान और मिशेल स्टार्क चार स्थान ऊपर चढ़कर 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के मोहम्मद सिराज एक साल से अधिक समय बाद पहली बार वनडे गेंदबाजो की रैंकिंग में 17वें स्थान पर वापस आ गए हैं, जबकि बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन मिराज छह स्थान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिताऊ पारी की बदौलत 18 स्थान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गए। स्पिनर आदिल राशिद भी टीम की जीत के बाद टी-20 गेंदबाजों की सूची में तीन स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
