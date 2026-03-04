भारत के लिए गौरवशाली क्षण, T-20 विश्व कप 2026 में व्यूवरशिप का बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 500 मिलियन लोगों ने देखा
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 ने क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान जोड़ दिया है। यह टूर्नामेंट अब तक का सबसे अधिक देखा जाने वाला संस्करण बन गया है, जिसने लोकप्रियता के पिछले सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष जय शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट के जरिए इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार के विश्व कप को वैश्विक और सुलभ बनाने की जो महत्वाकांक्षा थी, वह अब धरातल पर सच साबित हो रही है और प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है।
भारत में इस मेगा इवेंट के प्रति दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी कुल व्यूअरशिप ने 500 मिलियन यानी 50 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। जय शाह ने अपनी पोस्ट में इस बात पर विशेष प्रसन्नता जताई कि भारत में यह किसी भी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी दर्शक संख्या है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो 'जियोहॉटस्टार' (JioHotstar) पर एक समय एक साथ (concurrent viewers) मैच देखने वालों की संख्या 60.5 मिलियन के शिखर तक पहुंच गई, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। क्रिकेट प्रेमियों का यह अपार समर्थन खेल की बढ़ती वैश्विक पहुंच का प्रमाण है।
आईसीसी अध्यक्ष ने इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय प्रशंसकों के अटूट प्रेम और क्रिकेट के प्रति उनके जुनून को दिया है। शाह ने अपनी पोस्ट में गर्व के साथ उल्लेख किया कि इस आयोजन को सबसे सुलभ क्रिकेट इवेंट बनाने का सपना अब हकीकत बन चुका है। उन्होंने कहा, "2026 टी20 वर्ल्ड कप की यात्रा इस महत्वाकांक्षा के साथ शुरू हुई थी कि इसे अब तक का सबसे वैश्विक आयोजन बनाया जाए। और मैं भारतीय प्रशंसकों से मिले इस समर्थन को देखकर अभिभूत हूँ।" यह उपलब्धि न केवल आईसीसी के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
अब जबकि टूर्नामेंट के निर्णायक नॉक-आउट मुकाबले आज गुरुवार, 4 मार्च रात से शुरू होने जा रहे हैं, जय शाह ने उम्मीद जताई है कि यह उत्साह आने वाले मैचों में और भी बढ़ेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नॉक-आउट चरण के दौरान भारतीय प्रशंसकों से मिलने वाला बेहिसाब प्यार और भी कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने में मदद करेगा। क्रिकेट जगत की नजरें अब सेमीफाइनल और फाइनल पर टिकी हैं, जहां रोमांच अपने चरम पर होगा। यह स्पष्ट है कि 2026 के इस संस्करण ने प्रसारण और डिजिटल व्यूअरशिप के क्षेत्र में एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित कर दिया है, जिसे भविष्य में पार करना एक बड़ी चुनौती होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।