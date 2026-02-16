3 मैच 923 रन, 2 टीमों ने सुपर-8 के लिए किया क्वालीफाई, जानिए 15 फरवरी को विश्व कप में क्या-क्या हुआ?
टी-20 विश्व कप में 15 फरवरी को 3 मुकाबले खेले गए जहां पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने नेपाल को हराकर सुपर 8 में क्वालीफाई किया। वहीं, यूएसए ने नामीबिया पर बड़ी जीत दर्ज की है। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदकर सुपर 8 में जगह पक्की कर ली है।
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में रविवार (15 फरवरी) को ट्रिपल-हेडर मुकाबले खेले गए, जिसमें भारत और वेस्टइंडीज ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने नेपाल को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पर 133 रन बनाए थे। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने नेपाल के लिए सर्वाधिक 58 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। वेस्टइंडीज के गेंदबाज जेसन होल्डर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर 4 विकेट झटके। कप्तान शाई होप के नाबाद 61 और शिम्रोन हेटमायर के नाबाद 46 रनों की मदद से वेस्टइंडीज ने लक्ष्य को मात्र 15.2 ओवर में हासिल कर लिया।
दूसरे मुकाबले में अमेरिका (USA) ने नामीबिया को 31 रनों से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 199/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। संजय कृष्णमूर्ति को उनके बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। नामीबिया की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट पर 168 रन ही बना सकी। शैडली वैन शल्कविक ने 2 विकेट लिए और इस टूर्नामेंट में कुल 13 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस हार के साथ नामीबिया की टीम विश्व कप के अगले दौर की रेस से बाहर हो गई है।
दिन का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। भारत ने इस महामुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने मात्र 40 गेंदों पर 77 रनों की तूफानी पारी खेलकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। तिलक वर्मा ने 25 और शिवम दुबे ने 27 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए।
176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवरों में 114 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मैच में कभी आगे नहीं आने दिया। हार्दिक पांड्या ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 16 रन देकर 2 विकेट लिए और बुमराह को भी 2 सफलताएं मिलीं। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के लिए केवल उस्मान खान ही 44 रनों की जुझारू पारी खेल सके, जबकि अन्य बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। अब पाकिस्तान को अगले दौर में पहुंचने के लिए नामीबिया के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।