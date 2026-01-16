Cricket Logo
ICC ने सुधारी गलती, विराट कोहली की नंबर-1 वनडे रैंकिंग में हुआ बदलाव; अब सिर्फ विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा उनसे आगे

विराट कोहली के वनडे रैंकिंग में एक बार फिर नंबर-1 बनने के बाद आईसीसी ने कुछ ऐसे आंकड़े शेयर किए थे, जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। आंकड़ों में गतली का जब आईसीसी को पता चला तो उन्होंने इसमें सुधार किया।

Jan 16, 2026 07:29 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विराट कोहली के वनडे रैंकिंग में एक बार फिर नंबर-1 बनने के बाद आईसीसी ने कुछ ऐसे आंकड़े शेयर किए थे, जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। आंकड़ों में गलती का जब आईसीसी को पता चला तो उन्होंने इसमें सुधार किया। दरअसल, विराट कोहली हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद एक बार फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बने थे। कोहली के सिर पर नंबर-1 वनडे रैंकिंग का ताज लगभग चार साल से ज्यादा समय बात सजा था। आखिरी बार किंग कोहली जुलाई 2021 में नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने थे। वहीं कोहली ने अपने करियर में 11वीं बार नंबर-1 का ताज अपने नाम किया है।

आईसीसी ने अपने पहले अपडेट में आंकड़ा शेयर किया था कि विराट कोहली अपने करियर में 825 दिन तक नंबर-1 की पोजिशन पर रहे हैं।

ICC ने बाद में उस स्टैटिस्टिक को बदल दिया और अब कहा है कि कोहली कुल मिलाकर 1,547 दिन नंबर 1 ODI बैटर रहे हैं। इस अपडेटेड गिनती के बाद कोहली ODI रैंकिंग में टॉप पर सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले भारतीय बैटर बन गए हैं और ऑल-टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सिर्फ़ वेस्टइंडीज़ के महान खिलाड़ी विव रिचर्ड्स (2,306 दिन) और ब्रायन लारा (2,079 दिन) ही नंबर 1 ODI बैटर के तौर पर ज़्यादा समय तक रहे हैं।

आईसीसी ने अपने ताजा अपडेट में लिखा, “पूर्व भारतीय कप्तान अक्टूबर 2013 में पहली बार वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे और अब तक कुल 1547 दिन नंबर 1 पर रह चुके हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है। वह ऑल-टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स हैं, जो 2,306 दिनों तक टॉप पोजीशन पर रहे थे।”

इस सुधार से विराट कोहली की ऐतिहासिक रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है। 825 दिन के आंकड़े के साथ, उन्हें टॉप टियर से बाहर दिखाया गया था, जबकि वनडे क्रिकेट के अलग-अलग दौर में वह कई बार नंबर 1 पर पहुंचे थे। 1,547 के नए आंकड़े के साथ, कोहली कई मॉडर्न महान खिलाड़ियों से आगे निकल गए हैं और लंबे समय तक टॉप पर रहने के मामले में रिचर्ड्स और लारा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं - यह एक बार टॉप पर रहने के बजाय कई बार टॉप पर रहने का ज्यादा सही हिसाब है।

यह अपडेट यह भी बताता है कि रैंकिंग के दौर में एक छोटी सी न्यूमेरिकल गलती कैसे कहानी को तेज़ी से बदल सकती है, जहाँ "नंबर 1 पर बिताए दिन" लगातार दबदबे को मापने का एक आसान तरीका बन गया है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
