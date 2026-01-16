ICC ने सुधारी गलती, विराट कोहली की नंबर-1 वनडे रैंकिंग में हुआ बदलाव; अब सिर्फ विव रिचर्ड्स और ब्रायन लारा उनसे आगे

संक्षेप: विराट कोहली के वनडे रैंकिंग में एक बार फिर नंबर-1 बनने के बाद आईसीसी ने कुछ ऐसे आंकड़े शेयर किए थे, जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। आंकड़ों में गतली का जब आईसीसी को पता चला तो उन्होंने इसमें सुधार किया।

विराट कोहली के वनडे रैंकिंग में एक बार फिर नंबर-1 बनने के बाद आईसीसी ने कुछ ऐसे आंकड़े शेयर किए थे, जिससे फैंस के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी। आंकड़ों में गलती का जब आईसीसी को पता चला तो उन्होंने इसमें सुधार किया। दरअसल, विराट कोहली हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद एक बार फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बने थे। कोहली के सिर पर नंबर-1 वनडे रैंकिंग का ताज लगभग चार साल से ज्यादा समय बात सजा था। आखिरी बार किंग कोहली जुलाई 2021 में नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने थे। वहीं कोहली ने अपने करियर में 11वीं बार नंबर-1 का ताज अपने नाम किया है।

आईसीसी ने अपने पहले अपडेट में आंकड़ा शेयर किया था कि विराट कोहली अपने करियर में 825 दिन तक नंबर-1 की पोजिशन पर रहे हैं।

ICC ने बाद में उस स्टैटिस्टिक को बदल दिया और अब कहा है कि कोहली कुल मिलाकर 1,547 दिन नंबर 1 ODI बैटर रहे हैं। इस अपडेटेड गिनती के बाद कोहली ODI रैंकिंग में टॉप पर सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले भारतीय बैटर बन गए हैं और ऑल-टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सिर्फ़ वेस्टइंडीज़ के महान खिलाड़ी विव रिचर्ड्स (2,306 दिन) और ब्रायन लारा (2,079 दिन) ही नंबर 1 ODI बैटर के तौर पर ज़्यादा समय तक रहे हैं।

आईसीसी ने अपने ताजा अपडेट में लिखा, “पूर्व भारतीय कप्तान अक्टूबर 2013 में पहली बार वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे और अब तक कुल 1547 दिन नंबर 1 पर रह चुके हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है। वह ऑल-टाइम लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स हैं, जो 2,306 दिनों तक टॉप पोजीशन पर रहे थे।”

इस सुधार से विराट कोहली की ऐतिहासिक रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है। 825 दिन के आंकड़े के साथ, उन्हें टॉप टियर से बाहर दिखाया गया था, जबकि वनडे क्रिकेट के अलग-अलग दौर में वह कई बार नंबर 1 पर पहुंचे थे। 1,547 के नए आंकड़े के साथ, कोहली कई मॉडर्न महान खिलाड़ियों से आगे निकल गए हैं और लंबे समय तक टॉप पर रहने के मामले में रिचर्ड्स और लारा के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं - यह एक बार टॉप पर रहने के बजाय कई बार टॉप पर रहने का ज्यादा सही हिसाब है।