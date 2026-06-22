प्रेग्नेंसी के बाद क्रिकेट में वापसी पर ICC ने उठाया बड़ा कदम, जारी की 6 चरणों वाली गाइडलाइंस
ICC post-pregnancy guidelines: प्रेग्नेंसी के बाद क्रिकेट में वापसी को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया है। आईसीसी ने 6 चरणों वाली गाइडलाइंस जारी की है।
महिला क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसमें करियर के मौके काफी बढ़ रहे हैं। अनेक खिलाड़ी अपने करियर के दौरान परिवार शुरू करने और बच्चे को जन्म देने के बाद क्रिकेट में लौटने का ऑप्शन चुन रही हैं। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को महिला क्रिकेटर्स के लिए प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में सदस्य बोर्ड के लिए एक पूरा सिस्टम बताया गया है ताकि वे खिलाड़ियों को प्रेग्नेंसी, बच्चे के जन्म और टॉप लेवल क्रिकेट में वापसी के दौरान मदद कर सकें।
मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने बनाई गाइडलाइंस
गाइडलाइंस के अनुसार, क्रिकेट बोर्ड हर खिलाड़ी के लिए एक खास केस मैनेजर नियुक्त करें, ट्रेनिंग का लचीला माहौल दें, बच्चों की देखभाल और यात्रा में मदद करें, और प्रेग्नेंसी व बच्चे के जन्म के बाद की अवधि में मेडिकल और सेहत से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच पक्की करें। आईसीसी की मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने ये गाइडलाइंस तैयार की हैं और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की डॉक्टर डॉ. फिलिप्पा इंगे ने इसकी अगुवाई की है। इनका मकसद सदस्य बोर्ड को खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय कानूनों के अनुसार अपनी प्रेग्नेंसी और खेल में वापसी की पॉलिसी बनाने में मदद करना है।
क्रिकेट में वापसी के लिए छह चरणों वाला मॉडल
इस सिस्टम के केंद्र में खेल में वापसी का छह चरणों वाला मॉडल है - रेडी (तैयार), रिव्यू (समीक्षा), रिस्टोर (बहाली), रीकंडीशन (फिर से तैयार होना), रिटर्न (वापसी) और रिफाइन (बेहतर बनाना)। इसमें बच्चे के जन्म के बाद रिकवरी से लेकर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी और उसके बाद लगातार निगरानी तक की क्रमिक प्रक्रिया बताई गई है। आईसीसी के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, ''महिला क्रिकेट की ग्रोथ को हमारे खिलाड़ियों के आसपास बनाए गए माहौल से तालमेल बिठाना होगा। प्रेग्नेंसी के बाद खेलने के लिए वापसी की गाइडलाइंस महिला क्रिकेटरों को उनके करियर के हर स्टेज पर सपोर्ट करने के लिए एक जरूरी कदम है। मां बनना और एलीट क्रिकेट को एक-दूसरे से अलग नहीं देखा जाना चाहिए। क्लियर, प्रैक्टिकल और खिलाड़ी-केंद्रित गाइडेंस देकर, हम मेंबर बोर्ड को समझारी से फैसले लेने, खिलाड़ियों की भलाई की रक्षा करने और खेल में ज्यादा बेहतरीन टैलेंट को बनाए रखने में मदद करना चाहते हैं।''
एफी फ्लेचर ने प्रेग्नेंसी के बाद खेल में की वापसी
वेस्टइंडीज की एफी फ्लेचर 2021 में अपने बेटे को जन्म देने के बाद आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा ले रही हैं। उनका मानना है कि इन गाइडलाइंस से ज्यादा खिलाड़ी प्रेग्नेंसी के बाद क्रिकेट में वापसी कर पाएंगी। फ्लेचर ने कहा, ''मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है कि आईसीसी क्रिकेट बोर्ड को प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं की देखभाल के लिए पॉलिसी दे रहा है। इससे आपको अपने परिवार के साथ रहने और फिर वापसी करने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि यह महिला क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो वे कर सकते थे।'' क्रिकेट में अपनी वापसी पर फ्लेचर ने कहा, ''फिजिकल रिकवरी मुश्किल थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अपने बच्चे को छोड़ने और कीमती पलों को मिस करने में मुश्किल हुई। इसीलिए मैदान पर मेरा हर पल उसी से चलता है। हर खिलाड़ी का सफर अलग होता है, लेकिन आपको मजबूत सपोर्ट चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए और प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए।'' (एजेंसी इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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