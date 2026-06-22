प्रेग्नेंसी के बाद क्रिकेट में वापसी पर ICC ने उठाया बड़ा कदम, जारी की 6 चरणों वाली गाइडलाइंस

ICC post-pregnancy guidelines: प्रेग्नेंसी के बाद क्रिकेट में वापसी को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया है। आईसीसी ने 6 चरणों वाली गाइडलाइंस जारी की है।

महिला क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसमें करियर के मौके काफी बढ़ रहे हैं। अनेक खिलाड़ी अपने करियर के दौरान परिवार शुरू करने और बच्चे को जन्म देने के बाद क्रिकेट में लौटने का ऑप्शन चुन रही हैं। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को महिला क्रिकेटर्स के लिए प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में सदस्य बोर्ड के लिए एक पूरा सिस्टम बताया गया है ताकि वे खिलाड़ियों को प्रेग्नेंसी, बच्चे के जन्म और टॉप लेवल क्रिकेट में वापसी के दौरान मदद कर सकें।

मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने बनाई गाइडलाइंस गाइडलाइंस के अनुसार, क्रिकेट बोर्ड हर खिलाड़ी के लिए एक खास केस मैनेजर नियुक्त करें, ट्रेनिंग का लचीला माहौल दें, बच्चों की देखभाल और यात्रा में मदद करें, और प्रेग्नेंसी व बच्चे के जन्म के बाद की अवधि में मेडिकल और सेहत से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच पक्की करें। आईसीसी की मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने ये गाइडलाइंस तैयार की हैं और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की डॉक्टर डॉ. फिलिप्पा इंगे ने इसकी अगुवाई की है। इनका मकसद सदस्य बोर्ड को खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय कानूनों के अनुसार अपनी प्रेग्नेंसी और खेल में वापसी की पॉलिसी बनाने में मदद करना है।

क्रिकेट में वापसी के लिए छह चरणों वाला मॉडल इस सिस्टम के केंद्र में खेल में वापसी का छह चरणों वाला मॉडल है - रेडी (तैयार), रिव्यू (समीक्षा), रिस्टोर (बहाली), रीकंडीशन (फिर से तैयार होना), रिटर्न (वापसी) और रिफाइन (बेहतर बनाना)। इसमें बच्चे के जन्म के बाद रिकवरी से लेकर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी और उसके बाद लगातार निगरानी तक की क्रमिक प्रक्रिया बताई गई है। आईसीसी के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, ''महिला क्रिकेट की ग्रोथ को हमारे खिलाड़ियों के आसपास बनाए गए माहौल से तालमेल बिठाना होगा। प्रेग्नेंसी के बाद खेलने के लिए वापसी की गाइडलाइंस महिला क्रिकेटरों को उनके करियर के हर स्टेज पर सपोर्ट करने के लिए एक जरूरी कदम है। मां बनना और एलीट क्रिकेट को एक-दूसरे से अलग नहीं देखा जाना चाहिए। क्लियर, प्रैक्टिकल और खिलाड़ी-केंद्रित गाइडेंस देकर, हम मेंबर बोर्ड को समझारी से फैसले लेने, खिलाड़ियों की भलाई की रक्षा करने और खेल में ज्यादा बेहतरीन टैलेंट को बनाए रखने में मदद करना चाहते हैं।''