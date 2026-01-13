Cricket Logo
ICC को बंद कर देना चाहिए क्योंकि...पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने भारत के खिलाफ उगला जहर

संक्षेप:

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सईद अजमल ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। अजमल ने भारत का जिक्र करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है।

Jan 13, 2026 01:39 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर निशाना साधते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सामने बेबस हो चुका है और खेल की वैश्विक संस्था का मकसद दांव पर है। अजमल का कहना है कि अगर आईसीसी में निष्पक्ष होकर फैसल लेने का दम नहीं तो उसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आईसीसी को इसलिए आड़े हाथ लिया क्योंकि भारत लंबे समय से सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान में खेलने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबान की थी लेकिन भारत ने अपने मैच दुबई में खेले।

'ICC बंद कर देना चाहिए क्योंकि…

अजमल ने कराची में एक फंक्शन में रिपोर्टर्स से कहा, ''आईसीसी को निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। ईमानदारी से क्रिकेट होना चाहिए, चाहे किसी भी देश में हो। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है। बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही हैं। इंडिया को क्या दर्द है, जो नहीं आना चाह रहा। वो क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाह रहे। ठीक है तो फिर आईसीसी बंद कर देना चाहिए। आईसीसी अगर इंडिया को कवर नहीं कर सकता तो फिर आईसीसी नहीं है। अगर निष्पक्ष फैसला करेंगे तो उसका रिजल्ट वही होगा, जो पाकिस्तान और बाकी टीमें चाहती हैं। एक देश के ऊपर सारी टीमें नहीं चल सकती। सबको बराबर लेकर चलना पड़ेगा।''

आखिरी सीरीज 2012-13 में खेली

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी द्विपक्षीय सीरीज साल 2012-13 में खेली थी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान में आखिरी मैच एशिया कप 2008 के दौरान खेला था। दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमों की सिर्फ मल्टी नेशन टूर्नामेंट में भिड़ंत होती है। भारत और पाकिस्तान की भागीदारी और ब्रॉडकास्ट की निश्चितता पक्का करने के लिए क्रिकेट मैच अक्सर न्यूट्रल जगहों पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। भारत, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबान है। पाकिस्तान टीम आगामी आईसीसी इवेंट में अपने सभी मैच श्रीलंका की सरजमीं पर खेलेगी। भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को मैच खेलेंगे।

