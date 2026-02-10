Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC issues first statement on Pakistan U turn on IND vs PAK match Honor your commitment
IND vs PAK मैच को लेकर पाकिस्तान के यू-टर्न पर आईसीसी को पहला बयान; अपने कमिटमेंट का सम्मान करें

संक्षेप:

आईसीसी की तमाम कोशिशों और दूसरे क्रिकेट बोर्ड द्वारा प्रेशर बनाए जाने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के इस यू-टर्न पर अब आईसीसी ने बयान जारी किया है।

Feb 10, 2026 08:52 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत मैच बॉयकॉट करने के फैसले पर पाकिस्तान ने 9 फरवरी को यू-टर्न ले लिया है। बांग्लादेश के प्रति अपना सपोर्ट दिखाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि टी20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम हिस्सा लेगी, मगर भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करेगी। आईसीसी की तमाम कोशिशों और दूसरे क्रिकेट बोर्ड द्वारा प्रेशर बनाए जाने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के इस यू-टर्न पर अब आईसीसी ने बयान जारी किया है। बता दें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है।

ICC की तरफ से जारी बयान में कहा गया, “ICC और PCB के बीच बातचीत एक बड़े जुड़ाव के हिस्से के तौर पर हुई, जिसमें दोनों पार्टियों ने अच्छे व्यवहार की जरूरत को पहचाना और ईमानदारी, निष्पक्षता और सहयोग के साथ खेल के सबसे अच्छे हितों की सेवा करने की अपनी उम्मीदों में एकजुट, कमिटेड और मकसद वाले होने की बात कही।

उस मौजूदा भावना में, यह सहमति हुई कि सभी सदस्य ICC इवेंट्स में हिस्सा लेने की शर्तों के अनुसार अपने कमिटमेंट का सम्मान करेंगे और यह पक्का करने के लिए वह सब कुछ करेंगे जो ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप का चल रहा एडिशन सफल हो।

बांग्लादेश के संबंध में, ICC ने क्रिकेट के सबसे वाइब्रेंट मार्केट में से एक में ग्रोथ को लगातार आसान बनाने की बात दोहराई, जिसमें 200 मिलियन से ज्यादा जोशीले फैंस हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में नेशनल टीम के हिस्सा न लेने का देश में क्रिकेट पर कोई लंबे समय तक असर न पड़े।”

सोमवार को ICC ने यह भी कन्फर्म किया कि T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने पर बांग्लादेश पर कोई बैन नहीं लगेगा। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर करने का कड़ा फैसला लेते हुए स्कॉटलैंड को शामिल किया था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 T20 World Cup अन्य..
