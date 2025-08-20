ICC issues clarification on Rohit Shama and Virat Kohli name missing from ODI Rankings रोहित-विराट का नाम वनडे रैंकिंग से गायब होने पर ICC ने दी सफाई, टॉप-100 में भी नहीं थे दोनों, Cricket Hindi News - Hindustan
रोहित-विराट का नाम वनडे रैंकिंग से गायब होने पर ICC ने दी सफाई, टॉप-100 में भी नहीं थे दोनों

आईसीसी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम वनडे रैंकिंग से गायब होने पर सफाई दी है। दोनों कुछ देर के लिए टॉप-100 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी नहीं थे। हालांकि, रोहित और विराट को लेकर हुई गलती सुधार ली गई।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 07:05 PM
इंटरनेशनल क्रिकेट कांसिल (आईसीसी) द्वारा बुधवार (18 अगस्त) को जारी की गई वनडे प्लेयर रैंकिंग में एक हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला। भारत के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम बल्लेबाजों की सूची से गायब हो गया। दोनों कुछ देर के लिए टॉप-100 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी नहीं थे। फैंस का ध्यान जब इस ओर गया तो सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया, क्योंकि दोनों पिछले हफ्ते टॉप-5 में शामिल थे। फैंस ने सवाल उठाया कि क्या यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है या फिर आईसीसी ने वाकई अपडेट से नाम हटाने का फैसला किया है। दरअसल, ऐसा तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ था।

रोहित और विराट को लेकर हुई गलती कुछ ही समय के अंदर सुधार ली गई थी। आईसीसी ने अब रोहित और विराट का नाम हटने पर सफाई दी है। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए आईसीसी के एक प्रवक्ता ने गलती को स्वीकार किया। अधिकारी ने कहा, "आज हमारी रैंकिंग तालिका में एक त्रुटि थी लेकिन उसे सुधार लिया गया है।" बता दें कि भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित फिलहाल दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। उनके खाते में 784 रेटिंग अंक हैं। विराट 736 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। शुभमन गिल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके 784 अंक हैं। भारत ने आखिरी वनडे मार्च 2025 में खेला था।

वहीं, साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ताजा रैंकिंग में नंबर-1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज के पहले मैच में 33 रन देकर पांच विकेट झटके। उन्होंने भारत के कुलदीप यादव और श्रीलंका के महेश तीक्षणा को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराज इससे पहले 2023 में नंबर वन बने थे। कुलदीप के अलावा रविंद्र जडेजा एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं, जो गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हैं। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स भी गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाने में सफल रहे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच की सीरीज के आखिरी मैच में 18 रन देकर छह विकेट लिए थे। वह 15 पायदान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गए।