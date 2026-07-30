पाकिस्तान के खिलाफ ICC का कड़ा एक्शन, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद को सुनाई इस गलती की सजा
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। आईसीसी ने उनके दो गेंदबाजों को कड़ी सजा सुनाई है। खुर्रम शहजाद की मैच फीस कटी है, जबकि मोहम्मद अब्बास को डिमैरिट पॉइंट दिया गया है।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तरौबा में ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहले टेस्ट के दौरान ICC कोड ऑफ कंडक्ट के अलग-अलग उल्लंघन के लिए सजा दी है। दोनों खिलाड़ियों को आर्टिकल 2.5 के तहत लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो खिलाड़ियों को ऐसे शब्दों, इशारों या कामों का इस्तेमाल करने से रोकता है जिनसे आउट होने के बाद बल्लेबाज को आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए उकसाया या उकसाया जा सके।
खुर्रम शहजाद पर जुर्माना, अब्बास को आधिकारिक तौर पर फटकार
मेजबान टीम की दूसरी पारी के 17वें ओवर में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप के आउट होने के बाद उनके बहुत करीब जश्न मनाने के लिए खुर्रम शहजाद पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया। इस बीच, मोहम्मद अब्बास को वेस्टइंडीज की पारी के आखिरी विकेट जोमेल वारिकन को आउट करने के बाद उनके जोशीले जश्न के लिए आधिकारिक तौर पर फटकार और एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया। ICC ने फैसला सुनाया कि दोनों जश्न खिलाड़ियों के व्यवहार के सही स्टैंडर्ड को पार कर गए थे और आउट हुए बल्लेबाजों को उकसाने का पोटेंशियल था।
अब्बास और खुर्रम दोनों ने अपने गलतियों की जिम्मेदारी ली और ICC एलीट पैनल मैच रेफरी जेफ क्रो के सुझाए गए जुर्माने पर सहमत हो गए। इस वजह से, बिना किसी फॉर्मल सुनवाई के डिसिप्लिनरी प्रोसेस खत्म हो गया। ये आरोप मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और रिचर्ड केटलबोरो के साथ-साथ तीसरे अंपायर जयरामन मदनगोपाल ने लगाए थे। ICC ने यह भी कन्फर्म किया कि पिछले 24 महीनों में दोनों खिलाड़ियों के लिए यह पहला डिसिप्लिनरी उल्लंघन था।
पाकिस्तान 90 रनों से हारा पहला टेस्ट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पीसीबी ने टेस्ट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर बाबर आजम को सौंपी है, मगर उनकी अगुवाई में भी पाकिस्तान की टीम विदेशी में जीत दर्ज करने में नाकाम रही। पाकिस्तान को विदेशी सरजमीं पर लगातार 8वें टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है। आखिरी बार विदेशी सरजमीं पर वह जुलाई 2023 में जीती थी। पिछले तीन सालों में पाकिस्तान विदेश में एक भी मैच नहीं जीत पाया है।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से खेला जाना है। इस मैच में मेहमान टीम की नजरें इस जीत के सूखे को खत्म करने के साथ-साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी करने पर भी होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें