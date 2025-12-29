Cricket Logo
ICC has revealed the rating it gave to the pitch used for the MCG Boxing Day Test between Australia and England
ICC ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुए MCG बॉक्सिंग डे टेस्ट की पिच को क्या दी रेटिंग, हो गया खुलासा

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे एशेज टेस्ट के वेन्यू मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच को 'असंतोषजनक' माना गया है और ICC पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है।

Dec 29, 2025 02:11 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था, जो महज दो दिन में खत्म हो गया। इस मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया में अपना जीत का सूखा खत्म किया। मैच खत्म होने के बाद हर किसी को आईसीसी के फैसले का इंतजार था, वह इस पिच को क्या रेटिंग देता है। अब आईसीसी ने सोमवार 29 दिसंबर को एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट की पिच की रेटिंग का खुलासा किया है। चौथे एशेज टेस्ट के वेन्यू मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच को 'असंतोषजनक' माना गया है और ICC पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है।

अमीरात ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी मिस्टर जेफ क्रो ने यह फैसला सुनाया और पिच के असेसमेंट के पीछे के फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “MCG की पिच गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार थी। पहले दिन 20 विकेट गिरे, दूसरे दिन 16 विकेट गिरे और कोई भी बल्लेबाज़ हाफ-सेंचुरी तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए गाइडलाइंस के अनुसार पिच 'असंतोषजनक' थी और वेन्यू को एक डिमेरिट पॉइंट मिलता है।”

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा, और तुरंत ही तेज़ गेंदबाज़ी से दबाव बनाया। जोश टंग ने 5 विकेट 45 रन देकर लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया 152 रन पर ऑल आउट हो गई।

इंग्लैंड ने इस छोटे टारगेट का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी मुश्किल हालात में तालमेल बिठाने में संघर्ष किया और 30 ओवर के अंदर 110 रन पर ऑल आउट हो गई।

पहले दिन 20 विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं दिया। विकेट गिरने का यह सिलसिला दूसरी पारी में भी जारी रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 132 रन बना पाई, ट्रैविस हेड 46 रन के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहे।

इंग्लैंड ने 32.2 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया, इस दौरान उसके छह विकेट गिरे, जिसमें जैक क्रॉली, बेन डकेट और जैकब बेथेल का अहम योगदान रहा।

चौथा एशेज टेस्ट सिर्फ दो दिन के खेल के बाद खत्म हो गया, जिसमें दर्शकों ने सिर्फ 142 ओवर में कुल 36 विकेट गिरते देखे और कोई भी बल्लेबाज 50 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
