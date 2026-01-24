ICC का बड़ा फैसला, बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड खेलेगा टी-20 वर्ल्ड कप 2026
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने एक बड़ा आधिकारिक फैसला लेते हुए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू होने वाला है।
आईसीसी के सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पत्र भेजकर पुष्टि की है कि भारत यात्रा से इनकार करने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। स्कॉटलैंड को भी सूचित कर दिया गया है कि उन्हें रिप्लेसमेंट के रूप में चुना गया है। औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। आईसीसी ने अब अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर विश्व कप का अपडेटेड शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसमें बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड का नाम दिख रहा है, जिससे पूरी तरह कंन्फर्म हो गया कि आईसीसी ने बांग्लादेश को टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को भारत में खेलने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय दिया था। लंबे इंतजार के बाद भी जब बांग्लादेश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो गवर्निंग बॉडी ने इस एसोसिएट देश (स्कॉटलैंड) को मुख्य टूर्नामेंट में शामिल करने का आधिकारिक निर्णय लिया। इस फैसले के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूटने जैसा है।
बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के बाद अब स्कॉटलैंड को प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण के लिए ग्रुप C में रखा गया है। स्कॉटलैंड की टीम अपने शुरुआती मैच कोलकाता में खेलेगी और फिर मुंबई का रुख करेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, स्कॉटलैंड अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ऐतिहासिक इडेग गार्डन स्टेडियम में खेलेगा। इस टीम का दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को इटली के खिलाफ कोलकाता में ही होना है। 14 फरवरी को स्कॉटलैंड की टीम इंग्लैंड के भिड़ेगी और मैदान कोलकाता का इडेन गार्डन ही होगा। स्कॉटलैंड के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 17 फरवरी को नेपाल से मुंबई में होगा।
स्कॉटलैंड के मैचों का कार्यक्रम:
• 7 फरवरी: वेस्टइंडीज के खिलाफ (कोलकाता)
• 9 फरवरी: इटली के खिलाफ (कोलकाता)
• 14 फरवरी: इंग्लैंड के खिलाफ (कोलकाता)
• 17 फरवरी: नेपाल के खिलाफ (मुंबई)
बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बीसीसीआई के बीच विवाद तब गहरा हुआ था, जब बांग्लादेश पर हिंदुओं की लगातार होती हिंसा और भारत में उसके खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल खेलने पर रोक लगा दी थी और कोलकाता नाइट राउडर्स को उन्हें रिलीज करने का आदेश दिया था। इसकी प्रतिक्रिया के बाद बांग्लादेश सरकार और बोर्ड ने भारत आयोजित हो रहे आगामी विश्व कप में ना खेलने का फैसला लेते हुए आईसीसी को वेन्यू बदलने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन आईसीसी ने उसकी मांग ठुकरा दी और बांग्लादेश को भारत में ही खेलने को कहा। बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसके कारण अब उसकी जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टॉफ की सुरक्षा को खतरा बताते हुए भारत में ना खेलने का निर्णय लिया।