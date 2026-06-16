पहले भारतीय टीम ने 64 रनों से रौंदा, अब ICC ने ठोका जुर्माना, पाकिस्तान महिला टीम को दोहरा झटका
महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारत से अपने पहले मुकाबले में 64 रनों से हारने के बाद अब पाकिस्तानी महिला टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। इस टीम को भारत के खिलाफ धीमे ओवर रेट के कारण जुर्माना भरना पड़ा है।
महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारत से अपने पहले मुकाबले में 64 रनों से हारने के बाद अब पाकिस्तानी महिला टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। इस टीम को भारत के खिलाफ धीमे ओवर रेट के कारण जुर्माना भरना पड़ा है। रविवार को बर्मिंघम के एडजबेस्टन में भारत के खिलाफ ग्रुप ए के मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए टीम पर जुर्माना लगाया गया। इस बहुचर्चित मुकाबले में पाकिस्तान की हार के एक दिन बाद आईसीसी ने इस उल्लंघन के लिए सजा की पुष्टि की है।
धीमे ओवर रेट के कारण लगा जुर्माना
भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच में धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को आईसीसी द्वारा दंडित किया गया है। मैच रेफरी ट्रुडी एंडरसन ने फातिमा सना की अगुवाई वाली टीम को सभी लागू समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित ओवर-रेट से एक ओवर कम पाया, जिसकी वजह से सभी खिलाड़ियों पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघन के लिए टीमों को दंडित किया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों पर निर्धारित समय के भीतर पूरा न किए गए प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।
मैच के दौरान मैदान पर मौजूद अंपायरों क्लेयर पोलोसाक और जैकलीन विलियम्स, तीसरे अंपायर एलोइस शेरिडन और चौथे अंपायर सू रेडफर्न ने यह आरोप लगाया था। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अपराध और प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, जिसका मतलब है कि औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी।
ऐसा था मैच का हाल
बता दें कि रविवार को एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए थे और 171 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत को इस टारगेट तक पहुंचाने में स्मृति मंधाना और ऋचा घोष का अहम योगदान था। मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली थी, जबकि ऋचा ने अंत में तूफान मचाते हुए 17 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली थी। भारत की बल्लेबाजी के दौरान ही पाकिस्तान टीम ने धीमे ओवर रेट से गेंदबाजी की जिसके कारण जुर्माना लगाया गया। 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 107 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। भारत ने मैच को 64 रनों के बड़े अंतर से जीता था। भारतीय टीम की ओर से दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लिए थे, वहीं श्री चरणी ने तीन और शेफाली वर्मा ने 1 विकेट हासिल किया था। दीप्ति ने मुनीबा अली को रन आउट किया था।
भारत अपना अगला मैच बुधवार, 17 जून को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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