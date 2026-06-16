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पहले भारतीय टीम ने 64 रनों से रौंदा, अब ICC ने ठोका जुर्माना, पाकिस्तान महिला टीम को दोहरा झटका

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारत से अपने पहले मुकाबले में 64 रनों से हारने के बाद अब पाकिस्तानी महिला टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। इस टीम को भारत के खिलाफ धीमे ओवर रेट के कारण जुर्माना भरना पड़ा है।

पहले भारतीय टीम ने 64 रनों से रौंदा, अब ICC ने ठोका जुर्माना, पाकिस्तान महिला टीम को दोहरा झटका

महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारत से अपने पहले मुकाबले में 64 रनों से हारने के बाद अब पाकिस्तानी महिला टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। इस टीम को भारत के खिलाफ धीमे ओवर रेट के कारण जुर्माना भरना पड़ा है। रविवार को बर्मिंघम के एडजबेस्टन में भारत के खिलाफ ग्रुप ए के मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए टीम पर जुर्माना लगाया गया। इस बहुचर्चित मुकाबले में पाकिस्तान की हार के एक दिन बाद आईसीसी ने इस उल्लंघन के लिए सजा की पुष्टि की है।

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धीमे ओवर रेट के कारण लगा जुर्माना

भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच में धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को आईसीसी द्वारा दंडित किया गया है। मैच रेफरी ट्रुडी एंडरसन ने फातिमा सना की अगुवाई वाली टीम को सभी लागू समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित ओवर-रेट से एक ओवर कम पाया, जिसकी वजह से सभी खिलाड़ियों पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघन के लिए टीमों को दंडित किया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों पर निर्धारित समय के भीतर पूरा न किए गए प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

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मैच के दौरान मैदान पर मौजूद अंपायरों क्लेयर पोलोसाक और जैकलीन विलियम्स, तीसरे अंपायर एलोइस शेरिडन और चौथे अंपायर सू रेडफर्न ने यह आरोप लगाया था। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अपराध और प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, जिसका मतलब है कि औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं थी।

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ऐसा था मैच का हाल

बता दें कि रविवार को एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए थे और 171 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत को इस टारगेट तक पहुंचाने में स्मृति मंधाना और ऋचा घोष का अहम योगदान था। मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली थी, जबकि ऋचा ने अंत में तूफान मचाते हुए 17 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली थी। भारत की बल्लेबाजी के दौरान ही पाकिस्तान टीम ने धीमे ओवर रेट से गेंदबाजी की जिसके कारण जुर्माना लगाया गया। 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 107 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। भारत ने मैच को 64 रनों के बड़े अंतर से जीता था। भारतीय टीम की ओर से दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट लिए थे, वहीं श्री चरणी ने तीन और शेफाली वर्मा ने 1 विकेट हासिल किया था। दीप्ति ने मुनीबा अली को रन आउट किया था।

भारत अपना अगला मैच बुधवार, 17 जून को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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