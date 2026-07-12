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ICC ने सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और केविन पीटरसन को ICC हॉल ऑफ फेम से किया सम्मानित

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
दुबई, 12 जुलाई (वार्ता)
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 आईसीसी ने क्रिकेट जगत की तीन सबसे मशहूर हस्तियों - सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और केविन पीटरसन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करके सम्मानित किया है। इस मौके पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह भी मौजूद रहे।

ICC ने सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और केविन पीटरसन को ICC हॉल ऑफ फेम से किया सम्मानित

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने क्रिकेट जगत की तीन सबसे मशहूर हस्तियों - सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और केविन पीटरसन को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करके सम्मानित किया है।

एडिनबर्ग में आयोजित एक शानदार समारोह में ये खिलाड़ी क्रिकेट के दिग्गजों के उस शानदार समूह में शामिल हो गए हैं, जिनकी बेहतरीन उपलब्धियों, लगातार शानदार प्रदर्शन और लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव ने इस खेल के इतिहास को आकार दिया है। इनके शामिल होने से आईसीसी हॉल ऑफ़ फेम के सदस्यों की कुल संख्या 125 हो गई है। इससे उन पूर्व खिलाड़ियों के सम्मान की सूची और मजबूत हुई है, जिनकी विरासत दुनिया भर के लाखों खिलाड़ियों और प्रशंसकों को प्रेरित करती रहती है।

इस अवसर पर आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने कहा, "मुझे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नए सदस्यों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यह उन असाधारण लोगों के लिए सम्मान है जिनकी उपलब्धियों ने हमारे खेल में बड़ा योगदान दिया है। इस साल शामिल होने वाले खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन के उच्चतम मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन सभी ने दुनिया भर के प्रशंसकों का सम्मान और प्यार हासिल किया है। सौरव, अंजुम और केविन, सभी ने गर्व के साथ अपनी राष्ट्रीय टीमों का नेतृत्व किया है। मैं आईसीसी की ओर से उन्हें इस सम्मान के लिए बधाई देना चाहता हूं। आईसीसी हॉल ऑफ़ फ़ेम में उनकी जगह यह पक्का करती है कि उनकी उपलब्धियों का जश्न आने वाली पीढ़ियां भी मनाएंगी और वे खेल की महानतम हस्तियों के साथ खड़े रहेंगे।"

क्या होता है ICC हॉल ऑफ फेम?

जनवरी 2009 में आईसीसी के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। आईसीसी हॉल ऑफ फ़ेम उन लोगों को सम्मानित करता है जिनकी उपलब्धियों, कौशल और लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव ने खेल के समृद्ध इतिहास को आकार दिया है और यह पक्का करता है कि उनकी विरासत पीढ़ियों तक बनी रहे। खिलाड़ी अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच के पांच साल बाद ही इसमें शामिल होने के योग्य होते हैं। इससे आईसीसी हॉल ऑफ फेम उन लोगों के लिए एक खास सम्मान बना रहता है जिन्होंने क्रिकेट पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

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सम्मान मिलने के बाद क्या बोले तीनों दिग्गज

सौरव गांगुली ने कहा, "आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में मेरा नाम शामिल होना मेरे सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। भारत का प्रतिनिधित्व करना और खेल के कई दिग्गजों के साथ खेलना सौभाग्य की बात रही है, और अब इस तरह से पहचान मिलना वाकई खास है। मैं इस बड़े सम्मान के लिए श्री जय शाह का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं इसे किसी भी क्रिकेटर को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान मानता हूं। इस खेल ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी मैं इस खेल की सेवा करता रहूंगा। मैं इस मौके पर अपने करीबी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतने सालों तक मेरा साथ दिया।"

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केविन पीटरसन ने कहा, " आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना बहुत बड़े सम्मान की बात है। इस तरह पहचान मिलना और खेल के इतने सारे दिग्गजों के साथ अपना नाम देखना वाकई गर्व और विनम्रता का एहसास कराता है। यह किसी भी क्रिकेटर को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, और मुझे पता है कि इस बात को पूरी तरह से महसूस करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने खेल के तीनों फ़ॉर्मेट में खेला और मैं अपने करियर को बहुत गर्व और संतुष्टि के साथ देखता हूँ। मैं इस शानदार सम्मान के लिए आईसीसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ ही अपने परिवार, टीम के साथियों, कोचों और उन सभी लोगों का भी जिन्होंने मेरे सफ़र में मेरा साथ दिया। यह सम्मान मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा।"

अंजुम चोपड़ा ने कहा, “खेल-कूद वाले माहौल में पली-बढ़ी होने के कारण, मैंने बचपन में ही क्रिकेट के दिग्गजों और उनकी बड़ी उपलब्धियों के बारे में कहानियाँ सुनी थीं। भारत के लिए खेलने का सपना बहुत कम उम्र में ही मन में बस गया था। मेरे माता-पिता, शिक्षकों और कोचों ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया और मुश्किल समय में हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी सही समय पर साथ मिला और मैंने बहुत गर्व के साथ देश की जर्सी पहनी। यह सम्मान - खेल के दिग्गजों के बीच पहचान मिलना - उन सभी लोगों के लिए एक पुरस्कार है जिन्होंने मेरे करियर को संवारने में मदद की। मैं उन सभी की शुक्रगुजार हूं और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होकर बहुत खुश हूं।”

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Kevin Pietersen
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