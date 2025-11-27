Cricket Logo
जिस पिच पर एक दिन में गिरे 19 विकेट और दो दिन में हो गया मैच खत्म, उसे ICC ने दी ये रेटिंग

संक्षेप:

पर्थ में एशेज सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने महज 2 दिनों को भीतर इंग्लैंड की टीम को हरा दिया। पहले दिन इस मुकाबले में 19 विकेट गिरे थे। इस पिच को आईसीसी ने कैसी रेटिंग दी है? जानिए

Thu, 27 Nov 2025 08:33 AM
पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में एशेज सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के इस पहले मुकाबले के पहले दिन विकेटों का पतझड़ देखने को मिला। एक ही दिन में 19 विकेट इस मैच में गिरे। महज 2 दिनों के भीतर मैच खत्म हो गया था। ऐसे में सवाल उठे कि पर्थ की पिच को खराब रेटिंग दी जानी चाहिए। हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को ऐसा नहीं लगता है। आईसीसी ने पर्थ की पिच को शानदार रेटिंग दी है।

पर्थ स्टेडियम में दो दिन के एशेज टेस्ट की पिच को ICC ने अपनी बेस्ट रेटिंग दी है। ट्रैविस हेड ने 83 गेंदों पर 123 रनों की पारी खेली और मैच दो दिनों में खत्म हो गया था। आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रेफरी रंजन मदुगले की ऑफिशियल रिपोर्ट में इस पिच को 'बहुत अच्छा' ग्रेड दिया गया है। ICC ने चार-टियर रेटिंग सिस्टम इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू किया हुआ है, जिसमें टॉप रेटिंग 'वेरी गुड' है। पर्थ की पिच को यही रेटिंग आईसीसी ने दी है।

'वेरी गुड' रेटिंग का मतलब है कि ऐसी पिच जिसमें 'अच्छी तरह गेंद ने कैरी किया, लिमिटेड सीम मूवमेंट और मैच की शुरुआत में लगातार बाउंस हुआ हो, जिससे बैट्समैन और बॉलर के बीच बैलेंस्ड मुकाबला हो सके।" हालांकि, विकेटों के गिरने से ऐसा नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन के आखिर में जिस तरह का खेल ट्रैविस हेड ने दिखाया, उससे आलोचकों के मुंह पर ताला लग किया कि इस पिच पर रन बन सकते हैं। हेड ने अकेले मैच पलट दिया था।

सबसे छोटा टेस्ट

847 गेंदों के साथ यह ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे छोटा पूरा हुआ टेस्ट था और 1888 के बाद से फेंकी गई गेंदों के हिसाब से सबसे छोटा एशेज टेस्ट था। पहली तीन पारियों में पेस बॉलिंग का दबदबा रहा, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 58 रन देकर 7 विकेट लिए। हालांकि, पहले दिन चाय से पहले इंग्लैंड का स्कोर 160 रन पर 5 विकेट था। मेहमान टीम का अटैक फिर भी लगातार चलता रहा और आखिर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 123 रन पर 9 विकेट हो गया, जिसमें बेन स्टोक्स ने पांच विकेट लिए।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
