ICC ने बांग्लादेश को दे दी डेडलाइन, BCB को T20 World Cup पर लेना ही होगा अब अंतिम फैसला

संक्षेप:

आईसीसी ने बांग्लादेश को डेडलाइन दे दी है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना है या नहीं? इसका फैसला करने के लिए अब उनके पास कुछ ही दिनों का वक्त है, क्योंकि 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। 

Jan 08, 2026 10:48 am ISTVikash Gaur
इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड यानी आईसीसी ने बांग्लादेश को डेडलाइन दे दी है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलना है या नहीं इसका फैसला इसी सप्ताह करना होगा। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोल दिया है कि उन्हें शनिवार 10 जनवरी तक अंतिम फैसला इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत से अपने टी20 विश्व कप के मैचों को शिफ्ट करने के लिए कहा था। बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर विश्व कप के मैचों के शिफ्ट करने की बात कही थी। आईसीसी के लिए आखिरी समय पर शेड्यूल में बहुत ज्यादा बदलाव करना संभव नहीं है।

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट की मानें तो वर्चुअल मीटिंग में, ICC के प्रतिनिधियों ने BCB को साफ कर दिया कि वर्ल्ड बॉडी की सिक्योरिटी एजेंसियों के पास 7 फरवरी से शुरू होने वाले महीने भर चलने वाले टूर्नामेंट के दौरान बांग्लादेश के खिलाड़ियों को किसी भी खतरे की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए, इस समय शेड्यूल में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पहले ही सामने आ गया है। इंडिया और श्रीलंका में टी20 विश्व कप 2026 के मैच खेले जाने हैं। बांग्लादेश के सभी लीग मैच भारत में शेड्यूल हैं। कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश को खेलना है।

BCB ने दावा किया कि ICC ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "मिलकर काम करने की इच्छा" जताई है। ICC के अपने रुख से पीछे हटने के कोई तुरंत संकेत नहीं हैं। सूत्रों ने द टेलीग्राफ को बताया कि मीटिंग में BCB को एकतरफा बताया गया था कि मेंबर्स प्लेइंग एग्रीमेंट यानी एपीए के अनुसार उन्हें भारत में खेलना ही होगा। MPA का कोई भी उल्लंघन करने पर उनके पॉइंट्स काटे जा सकते हैं, जो ICC टूर्नामेंट में असामान्य नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। हालांकि, BCB ने इस तरह का कोई भी अल्टीमेटम मिलने से साफ इनकार किया है।

एक और बयान बांग्लादेश की ओर से आया है कि उनकी राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है और इस अपमान से वह भारत में टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार नहीं है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया था, जिन्हें केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत आने से इनकार कर दिया था और आईपीएल भी अपने यहां बैन कर दिया था।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
