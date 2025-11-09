Cricket Logo
टी20 विश्व कप के लिए वेन्यू हुए फाइनल, अहमदबाद-कोलकाता सेमीफाइनल की मेजबानी के लिए चुने गए

संक्षेप: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा। आईसीसी ने भारत में आयोजित होने वाले मैचों के लिए प्रमुख आयोजन स्थलों को अंतिम रूप दे दिया है। अहमदाबाद और कोलकाता में सेमीफाइनल हो सकते हैं।

अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और कोलकाता के ईडन गार्डन्स को चुना गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आठ स्थलों पर अपनी मुहर लगा दी है। भारत के पांच शहरों - मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के अलावा अहमदाबाद और कोलकाता और श्रीलंका के तीन स्थानों कोलंबो में दो स्टेडियम और कैंडी में एक स्टेडियम को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन फाइनल के स्थान पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यह फाइनल में पहुंचने वाली टीमों पर निर्भर करेगा और उससे भी महत्वपूर्ण यह कि उनमें से एक पाकिस्तान होगा या नहीं।

सेमीफाइनल की बात करें तो, अगर श्रीलंका या पाकिस्तान अंतिम चार में पहुंचते हैं, तो वह मैच कोलंबो में खेला जाएगा। अगर कोई भी अंतिम चार में नहीं पहुंचता है, तो दोनों सेमीफाइनल भारत में खेले जायेंगे। अगर पाकिस्तान उस स्तर तक पहुंचता है, तो फाइनल निश्चित रूप से कोलंबो में खेला जाएगा। इन पहलुओं पर अंतिम निर्णय खुले तौर पर रखे गए हैं।

17 अक्टूबर को जारी आईसीसी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 20 टीमों का यह टूर्नामेंट अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में 2024 में हुए टूर्नामेंट के समान प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें टीमों को पांच-पांच टीमों के चार अलग-अलग समूहों में रखा जाएगा। टेस्ट खेलने वाले सभी 13 देशों, कनाडा, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, ओमान और नामीबिया को छोड़कर, इस महीने भर चलने वाले आयोजन के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। यूरोपीय टीम इटली इस वैश्विक चैंपियनशिप में पदार्पण करेगी।

ग्रुप चरण के बाद सुपर-8 चरण होगा जिसमें प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें शामिल होंगी। आईसीसी ने कहा, "सुपर-8 में चार टीमों के दो ग्रुप होंगे, और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें नॉकआउट सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।" भारत विश्व कप का गत विजेता है, जिसने जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर खिताब जीता था। आईसीसी द्वारा कुछ दिनों में ग्रुपों के साथ कार्यक्रम जारी करने की उम्मीद है।

