अगले 5 साल में 8 ICC ट्रॉफी होंगी दांव पर, कब और कहां खेले जाएंगे ये टूर्नामेंट? देखिए पूरी लिस्ट

Mar 10, 2026 12:22 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगले पांच साल में 8 आईसीसी ट्रॉफी दांव पर लगी होंगी। इनमें दो वनडे वर्ल्ड कप, दो टी20 विश्व कप, तीन डब्ल्यूटीसी फाइनल और एक चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। हर साल एक आईसीसी इवेंट देखने को मिलने वाला है। 

T20 World Cup 2026 खत्म हो चुका है और अब सभी ये जानने को उत्सुक होंगे कि अगला आईसीसी इवेंट कब और कहां खेला जाएगा? आपके दिमाग में भी ये घूम रहा है कि अगला आईसीसी इवेंट वनडे विश्व कप 2027 है तो आप गलत हैं। जरूर अगले 5 साल में 8 आईसीसी ट्रॉफी दांव पर हैं, लेकिन अगली आईसीसी ट्रॉफी वनडे विश्व कप की ट्रॉफी नहीं होगी। अगली आईसीसी ट्रॉफी हमें जून 2027 में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि तब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी का फाइनल देखने को मिलेगा।

टी20 विश्व कप 2026 के बाद 2031 के आखिर तक 8 आईसीसी इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इनमें पांच टूर्नामेंट व्हाइट बॉल क्रिकेट के हैं, जबकि तीन ट्रॉफी रेड बॉल क्रिकेट में दांव पर होंगी। अगले पांच साल में दो वनडे विश्व कप, दो टी20 विश्व कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। इसके अलावा तीन डब्ल्यूटीसी फाइनल भी खेले जाने हैं, जो कि आईसीसी की ही एक नई ट्रॉफी 2021 से शामिल की हुई है।

2027 में ICC इवेंट्स

जून 2027 में इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखने को मिलेगा। लगातार तीन बार इंग्लैंड में डब्ल्यूटीसी का फाइनल हुआ है और अगले कुछ सालों तक इसकी मेजबानी इंग्लैंड ही करने वाला है। ये दो साल तक चलने वाला टूर्नामेंट है, जिसका फाइनल जून 2027 में होना है।

इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में वनडे विश्व कप भी 2027 में खेला जाएगा, जिसे सबसे बड़ा टूर्नामेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में कहा जाता है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका मिलकर करने वाले हैं।

2028 में ICC टूर्नामेंट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित हुआ है और बीते कुछ साल से हर दो साल में एक बार इसका आयोजन हो रहा है। ऐसे में 2028 में भी टी20 विश्व कप का आयोजन होगा। इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करेंगे, जो संभावित तौर पर जनवरी-फरवरी में ही खेला जाएगा। 2028 में ही ओलंपिक भी हमें देखने को मिलेगा, जहां क्रिकेट का खेल भी खेला जाएगा, लेकिन ये आईसीसी इवेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबल इवेंट जरूर है।

2029 में ICC टूर्नामेंट

आईसीसी को 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करनी है। इसकी मेजबानी भारत के पास है, लेकिन पाकिस्तान भारत शायद नहीं आएगा तो पाकिस्तान के मैच श्रीलंका या बांग्लादेश में आयोजित किए जा सकते हैं। ये टूर्नामेंट जनवरी से मार्च या अक्टूबर से नवंबर के बीच खेला जा सकता है। उस साल भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी का फाइनल होगा, जो जून 2029 में इंग्लैंड में खेला जाएगा।

2030 में ICC टूर्नामेंट

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2030 में भी आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिलकर करेंगे। ये टूर्नामेंट भी जून के आसपास खेला जाएगा, क्योंकि इन देशों में उसी समय ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है।

2031 में ICC टूर्नामेंट

आईसीसी के नए एफटीपी का अंत 2031 में होना है। उस साल वनडे विश्व कप खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत और बांग्लादेश मिलकर करेंगे। ये टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर में खेला जा सकता है। उस साल डब्ल्यूटीसी की साइकिल भी पूरी होगी, जिसका फाइनल फिर से इंग्लैंड में जून के महीने में आयोजित होगी।

