ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोपों पर चलाया हंटर, लपेटे में आया KKR के लिए खेल चुका क्रिकेटर
ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोपों पर हंटर चलाया है। लपेटे में वेस्टइंडीज का एक क्रिकेटर आया है, जो केकेआर के लिए खेल चुका। आईसीसी ने दो शीर्ष अधिकारियों को भी निलंबित किया।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बारबाडोस में 2023-24 बिम10 टूर्नामेंट के दौरान भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के कई उल्लंघनों के कारण तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जावोन सर्ल्स और एक फ्रेंचाइजी से जुड़े दो लोगों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सर्ल्स के अलावा आईसीसी ने टाइटन्स टीम के मालिक चित्ररंजन राठौड़ और टीम अधिकारी ट्रेवन ग्रिफिथ को भी सभी प्रकार के क्रिकेट से निलंबित कर दिया है।
बिम 10-10 ओवर वाला टूर्नामेंट था
बिम10 एक 10-10 ओवर की पारियों वाला टूर्नामेंट है, जिसमें छह टीमें वॉयजर्स, गार्डियंस, टाइटन्स, सेटलर्स, वॉरियर्स और पेलिकन्स टीम खेलती हैं। यह टूर्नामेंट आखिरी बार 2023-24 में आयोजित हुआ था जो क्रिकेट वेस्टइंडीज के भ्रष्टाचार-रोधी नियमों के अंतर्गत आता है। आईसीसी और क्रिकेट वेस्टइंडीज दोनों ने अपने-अपने भ्रष्टाचार रोधी संहिता के अंतर्गत ये आरोप लगाए हैं। आईसीसी ने कहा कि तीनों को 11 मार्च 2026 से 14 दिनों के भीतर इन आरोपों का जवाब देने का समय दिया गया है।
केकेआर के लिए खेल चुके जावोन सर्ल्स
आरोपों में मैच फिक्सिंग, खिलाड़ियों को भ्रष्ट गतिविधियों के लिए उकसाना और भ्रष्टाचार-रोधी अधिकारियों को संदिग्ध संपर्कों की जानकारी नहीं देना शामिल है। सर्ल्स ने वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया है। वह कैरेबियाई प्रीमियर लीग में त्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेले थे और 2018 में आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए भी खेल चुके हैं। उन पर क्रिकेट वेस्टइंडीज की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत चार आरोप लगाए गए हैं।
राठौड़ और ग्रिफिथ पर क्या आरोप?
राठौड़ पर अपनी फ्रेंचाइजी के भीतर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप है। वहीं, ग्रिफिथ पर संहिता के तहत चार और आईसीसी संहिता के तहत एक आरोप लगाया गया है, जिसमें जानकारी से छेड़छाड़ करके जांच में बाधा डालने का आरोप भी शामिल है। ये आरोप टूर्नामेंट के 2023-24 चरण पर चल रही जांच का हिस्सा हैं जिसमें पहले अमेरिका के बल्लेबाज आरोन जोन्स पर भी पांच उल्लंघनों के आरोप लगाए गए थे।
