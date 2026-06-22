किसी खिलाड़ी को ऐसा नहीं करना पड़े…पोस्ट-प्रेग्नेंसी गाइडलाइंस पर ICC चेयरमैन ने कही बड़ी बात
इंटरनेशनल क्रिकेट आउंसिल (ICC) ने महिला क्रिकेटरों के लिए प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। पोस्ट-प्रेग्नेंसी गाइडलाइंस पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने बड़ी बात कही है।
महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेग्नेंसी के बाद क्रिकेट में सुरक्षित और सुगम वापसी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें वापसी से पहले 16 सप्ताह के विंडो में बच्चा होने के बाद शुरुआती रिकवरी, सुनियोजित अभ्यास और अनुकूलन शामिल होगा। महिला क्रिकेटरों के लिए 'रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस' (मातृत्व के बाद मैदान पर वापसी के दिशा निर्देश) में छह 'आर' ढांचा बनाया गया है जिसमें रेडी (तैयार), रिव्यू (समीक्षा), रेस्टोर (बहाली), रिकंडीशन (फिर से संगठित होना), रिटर्न (वापसी) और रिफाइन (परिष्कृत) शामिल हैं।
मंजूरी से पहले हर तरह के लक्षणों की जांच
आईसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘’इसमें जन्म के बाद शुरुआती रिकवरी, चिकित्सा और कल्याण समीक्षाएं, सुनियोजित अभ्यास में धीरे धीरे वापसी, क्रिकेट संबंधी अनुकूलन, खेल में वापसी और लगातार मॉनिटरिंग शामिल है।'' इसमें खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के बाद 'केस मैनेजर' रखने की भी बात की गई है जो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट होगा। शुरुआती समीक्षा में एक मां के रूप में जीवन में आए बदलाव से सामंजस्य बिठाने के लिए मनोवैज्ञानिक सहयोग शामिल है। इसके बाद दमखम बढ़ाने के लिए अभ्यास कराया जाएगा। आठ सप्ताह इन समीक्षाओं के बाद खिलाड़ी डॉक्टर या फिजियो की मदद से दौड़ना शुरू करेगी। खिलाड़ी को मैदान पर वापसी की मंजूरी देने से पहले हर तरह के लक्षणों की जांच की जाएगी।
ICC चेयरमैन ने गाइडलाइंस पर क्या कहा?
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा, ''किसी खिलाड़ी को मातृत्व और देश के लिए शीर्ष स्तर पर खेलने के बीच चयन नहीं करना पड़े। आईसीसी के ये दिशा निर्देश खेल में सहयोगात्मक और सूचित वातावरण बनाने के लिए अहम कदम है।'' उन्होंने कहा, ''जैसे जैसे महिला क्रिकेट दुनिया भर में बढ़ रहा है, यह जरूरी है कि हम खिलाड़ियों की भलाई का ध्यान रखें, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बनाए रखें और मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते मजबूत करें। ये दिशा निर्देश एक ऐसा माहौल बनाने को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं जिसमें महिलाएं मैदान पर और मैदान के बाहर, दोनों जगह आगे बढ़ सकें।''
खिलाड़ी करियर के दौरान परिवार शुरू कर रहीं
महिला क्रिकेट में अब अधिकतर खिलाड़ी अपने खेल करियर के दौरान परिवार शुरू करने का फैसला कर रही हैं। आईसीसी की मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने ये गाइडलाइंस तैयार की हैं और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की डॉक्टर डॉक्टर फिलिप्पा इंगे ने इसकी अगुवाई की है। इस गाइडलाइंस में सदस्य बोर्ड के लिए एक पूरा सिस्टम बताया गया है ताकि वे खिलाड़ियों को प्रेग्नेंसी, बच्चे के जन्म और टॉप लेवल क्रिकेट में वापसी के दौरान मदद कर सकें।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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