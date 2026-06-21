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ICC चेयरमैन जय शाह ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से की मुलाकात, क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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ICC चेयरमैन जय शाह ने श्रीलंका में क्रिकेट के विकास पर चर्चा करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। इस चर्चा में ग्रासरूट प्रोग्राम, युवाओं के विकास और उभरते खिलाड़ियों के लिए मौकों पर खास ध्यान दिया गया।

ICC चेयरमैन जय शाह ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से की मुलाकात, क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

ICC चेयरमैन जय शाह ने श्रीलंका में क्रिकेट के विकास पर चर्चा करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। इस चर्चा में ग्रासरूट प्रोग्राम, युवाओं के विकास और उभरते खिलाड़ियों के लिए मौकों पर खास ध्यान दिया गया। जय शाह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए यह जानकारी दी।

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जय शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में दी ये जानकारी

जय शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा "आज महामहिम राष्ट्रपति @anuradisanayake से मिलकर और श्रीलंका में क्रिकेट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करके मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी बातचीत उभरते खिलाड़ियों के लिए मौके बढ़ाने, ग्रासरूट और युवाओं के विकास कार्यक्रमों को सपोर्ट करने और क्रिकेट का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास के ज़रिया के तौर पर करने पर केंद्रित थी। हमने बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी करने और हमारे खेल के ग्लोबल विकास में श्रीलंका की भूमिका पर भी विचार साझा किए। क्रिकेट के इतिहास में श्रीलंका का एक खास स्थान है और मैं खेल को और मज़बूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए मौके बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं। अपना समय देने और क्रिकेट के लिए अटूट समर्थन देने के लिए मैं महामहिम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।"

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श्रीलंका क्रिकेट टीम को बढ़ाने में सार्थक चर्चा

बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट टीम का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हाल के वर्षों में श्रीलंका की क्रिकेट टीम उतनी मजबूत नहीं रह गई है, जितनी पहले थी। श्रीलंका में पहले लसिथ मलिंगा, चमिंडा वाश, तिलकरत्न दिलशान, महेला जयवर्धने आदि बड़े- बड़े खिलाड़ी और सुपरस्टार थे लेकिन एंजलो मैथ्यूज के बाद से अब श्रीलंका क्रिकेट में बड़े खिलाड़ी नहीं दिखाई देते हैं। श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाजों के अलावा उनकी पूरी टीम अस्थिर नजर आती है। ऐसे में आईसीसी चेयरमैन की यह बातचीत ग्रासरूट लेवल पर क्रिकेट को बढ़ावा देने और श्रीलंका क्रिकेट में नए सुपरस्टार पैदा करने पर सार्थक साबित हो सकती है। घरेलू क्रिकेट में ध्यान दिया जाएगा और आर्थिक सुविधाएं मुहैय्या कराई जाएंगी तो निश्चित तौर पर श्रीलंका क्रिकेट में बहुत कुछ है और यह टीम हमेशा सुपरस्टार बना सकती है। बड़े- बड़े टूर्नामेंट में अपना कब्जा करके विश्व क्रिकेट को अचंभित कर सकती है।

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बता दें कि जय शाह मौजूदा समय में आईसीसी के चेयरमैन हैं। इससे पहले वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव रह चुके हैं। बतौर आईसीसी अध्यक्ष उन्होंने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं और कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स को सफलता पूर्वक आयोजित कराया है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Jay Shah
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