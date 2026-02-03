Cricket Logo
भारत का बॉयकॉट करने वाले पाकिस्तान पर ऐक्शन नहीं ले सकता ICC, पूर्व चेयरमैन ने किया बड़ा दावा

भारत का बॉयकॉट करने वाले पाकिस्तान पर ऐक्शन नहीं ले सकता ICC, पूर्व चेयरमैन ने किया बड़ा दावा

ICC के एक पूर्व चेयरमैन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भले ही टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना किया हो, लेकिन आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मसले पर कोई सजा नहीं दे सकती है।

Feb 03, 2026 08:43 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के पूर्व चेयरमैन एहसान मनी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने भले ही टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना किया हो, लेकिन आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मसले पर कोई सजा नहीं दे सकती है। पाकिस्तान की सरकार ने एक फरवरी को इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप 2026 में खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईसीसी पीसीबी पर कड़े प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन पूर्व चेयरमैन ने इन बातों को नकार दिया है। उनका तर्क है कि यह फैसला सरकारी निर्देशों पर लिया गया था और इसलिए यह गवर्निंग बॉडी के डिसिप्लिनरी दायरे से बाहर है।

स्पोर्टस्टार के मुताबिक एहसान मनी ने कहा, "अगर पाकिस्तान सरकार के निर्देशों का पालन करता है तो उस पर कोई बैन नहीं लगाया जा सकता। इसी आधार पर भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते। समस्या से निपटने के बजाय, ICC बस तमाशबीन बनकर खड़ी रही।" पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके एहसान मनी ने ये भी कहा है कि इस स्थिति ने सरकारों के लिए क्रिकेट के फैसलों पर असर डालने का रास्ता खोल दिया है। आगे भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बांग्लादेश ने भी सरकार की सलाह पर ही भारत में खेलने से इनकार किया था और बांग्लादेश अब टी20 विश्व कप 2026 से बाहर है।

हालांकि, ICC ने पाकिस्तान सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को चेतावनी भी दी है कि चुनिंदा भागीदारी के लिए सजा के तौर पर नतीजे हो सकते हैं। गवर्निंग बॉडी ने कहा कि उसे अभी तक PCB से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस कदम को ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। ICC ने एक बयान में कहा, "ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट पर इसके बड़े और लंबे समय तक चलने वाले असर पर विचार करेगा, क्योंकि इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद सदस्य और फायदा उठाने वाला है।"

