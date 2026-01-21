बांग्लादेश को जिद पड़ी भारी, वर्ल्ड कप से होगा बाहर, ICC ने एक दिन की दी और मोहलत

संक्षेप: बांग्लादेश द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर भारत आने से इनकार करने पर आईसीसी सख्त फैसले लेने वाला है। आईसीसी ने बांग्लादेश को गुरुवार तक अंतिम फैसला लेने की डेडलाइन दी है। अगर वह भारत में नहीं खेलेगा तो उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश की भारत से उसके टी20 वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट करने की मांग खारिज कर दी है। आईसीसी ने बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बांग्लादेश सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि अगर बंगलादेश टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच खेलने के लिए भारत जाने से इनकार करता रहता है, तो टूर्नामेंट में उसकी जगह किसी दूसरी टीम को ले लिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में खेलने के अपने रुख पर आईसीसी को जवाब देने के लिए एक और दिन दिया गया है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में बांग्लादेश की भागीदारी पर चर्चा हुई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश को बाहर करने के पक्ष में थे। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया है कि बांग्लादेश की टीम को अगर भारत में खेलना है तो वह टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं अन्यथा अन्य टीम को विश्व कप में उनकी जगह शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन की मोहलत दी गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर 20 टीमों के टूर्नामेंट के लिये भारत टीम नहीं भेजता है तो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को उतारा जा सकता है।

आईसीसी ने बीसीबी से बंगलादेश सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि अगर बंगलादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच खेलने के लिए भारत जाने से इनकार करता रहता है, तो टूर्नामेंट में उसकी जगह किसी दूसरी टीम को ले लिया जाएगा। इस फैसले के बाद वोटिंग हुई, जिसमें आईसीसी बोर्ड के ज्यादातर सदस्य रिप्लेसमेंट के पक्ष में थे। बीसीबी को भारत में खेलने के अपने रुख पर आईसीसी को जवाब देने के लिए एक और दिन दिया गया है।

बांग्लादेश ने बीसीसीआई के निर्देशों के बाद तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किये जाने के मद्देनजर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत टीम भेजने से इनकार कर दिया है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण दोनों देशों के राजनयिक संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलना चाहता है।

बीसीबी ने कई बार आईसीसी से गुजारिश की है कि उनके मैचों का आयोजन श्रीलंका में कराया जाए। पिछले सप्ताह हुई मीटिंग के दौरान तो बांग्लादेशी बोर्ड ने एक अजीबोगरीब प्रस्ताव तक दे डाला। उन्होंने मांग की कि बंगलादेश को ग्रुप-सी से निकालकर ग्रुप-बी में भेज दिया जाए और आयरलैंड की जगह उन्हें दे दी जाए, क्योंकि आयरलैंड को अपने ग्रुप स्टेज के सभी मुक़ाबले श्रीलंका में ही खेलने हैं। हालांकि, आईसीसी ने इस मांग को सिरे से ख़ारिज कर दिया और इससे पहले आए इसी तरह के अन्य सुझावों को भी कोई तवज्जो नहीं दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अब भी अपने पुराने ग्रुप्स और पहले से तय शेड्यूल में किसी भी तरह के बदलाव न करने की ज़िद पर अड़ा है।

बांग्लादेश ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है और उसे लीग मैच कोलकाता तथा मुंबई में खेलने हैं। आयरलैंड ग्रुप बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ है जिसे अपने मैच कोलंबो और पल्लेकेले में खेलने हैं।