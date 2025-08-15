ICC ने श्रीलंका के सालिया समन पर लगाया 5 साल का बैन, इस लीग में की थी मैच फिक्स करने की कोशिश
श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिन्हे आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक ट्रिब्यूनल ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया।
श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया समन पर आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक ट्रिब्यूनल ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया, जिसके कारण आईसीसी ने समन पर सभी प्रकार के क्रिकेट से पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। समन समेत आठ लोगों पर सितंबर 2023 में संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। यह प्रतिबंध 13 सितंबर 2023 से माना जायेगा जब समन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। वह दो साल का प्रतिबंध झेल चुके हैं।
39 वर्ष के समन ने श्रीलंका के लिये 101 प्रथम श्रेणी और 77 लिस्ट ए मैच खेले हैं। उन पर आरोप अबुधाबी टी10 लीग 2021 से जुड़े हैं। 39 वर्षीय सालिया उन आठ व्यक्तियों में शामिल थे, जिन पर सितंबर 2023 में 2021 अबू धाबी टी10 क्रिकेट लीग से संबंधित अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था। ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया कि समन ने टूर्नामेंट में मैचों में हेरफेर करने का प्रयास किया था, लेकिन आईसीसी और नामित भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से उल्लंघन को रोका जा सका।
न्यायाधिकरण ने सितंबर 2023 में आरोपित आठ लोगों में से एक समन को 2021 अबु धाबी टी-10 में मैचों को फिक्स करने, षडयंत्र रचने या अनुचित रूप से प्रभावित करने के प्रयास में शामिल होना (अनुच्छेद 2.1.1) के तहत। भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के बदले किसी अन्य प्रतिभागी को इनाम देने की पेशकश करना (अनुच्छेद 2.1.3), किसी प्रतिभागी को संहिता के अनुच्छेद 2.1 का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना या सुविधा प्रदान करना (अनुच्छेद 2.1.4) के तहत उन्हें दोषी पाया गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 101 मैचों में 27.95 की औसत से 3,662 रन बनाए, जिसमें दो शतक और 22 अर्द्धशतक शामिल हैं, उनका बेस्ट स्कोर 129 रन रहा।